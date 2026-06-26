Yamaha teste un package aéro à Assen, mais le V4 n'évolue pas

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La présence d'Augusto Fernández à Assen, pour sa troisième wild-card de l'année, est un signe que Yamaha n'a pas abandonné sa moto 2026. La machine a certes très peu évolué depuis le début de la saison, après l'introduction d'un V4 totalement nouveau, et le constructeur doit aussi préparer les changements du règlement 2027, mais des évolutions sont au programme cette année.

La moto avec laquelle Fernández roule à Assen est équipée d'un nouveau carénage que Yamaha pourrait proposer aux titulaires dans la deuxième partie du championnat. Ses concessions lui permettent d'utiliser trois versions pendant l'année et depuis le début du championnat, un premier ensemble aérodynamique - puis un proche de celui de l'an passé - ont été vus en course.

"Ce week-end, je pense que je peux dire que je teste un package aéro, pour la deuxième partie de la saison", a confirmé Fernández. "C'est ce qu'on peut faire pendant les tests avec les pneus jaunes, l'aéro, ce genre de choses."

Fernández a prévu de disputer l'intégralité du week-end avec ce carénage, afin de permettre à Yamaha de se faire une idée : "Je vais essayer de faire la course avec le nouveau package, que ce soit positif ou négatif."

Augusto Fernández dispute son troisième Grand Prix de l'année, après l'Espagne et la Catalogne.

Augusto Fernández dispute son troisième Grand Prix de l'année, après l'Espagne et la Catalogne.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Je vais essayer de faire tout le week-end avec, de récolter des données pour que la marque puisse bien les analyser et voir s'il y aura un bénéfice pour la fin de la saison."

"C'est une piste délicate", a souligné Fernández. "On a un peu de tout, c'est rapide, il y a du grip aussi, des virages rapides. Je pense que ce sera bien de tester l'aéro ici. Évidemment, il faut le lire en sachant que l'on est à Assen, mais on verra."

Pas d'évolution en vue sur le V4

Cet ensemble aérodynamique semble néanmoins être la seule évolution dans les cartons de Yamaha en ce moment. Lorsqu'il lui a été demandé si des évolutions sont prévues sur le V4, l'Espagnol répond indirectement en précisant que ses tests en dehors des courses se font surtout avec le moteur 850cc prévu pour la saison 2027, et pas avec le 1000cc du règlement actuel.

"Pendant les tests cette année, on utilise les pneus jaunes [les Pirelli, ndlr], les pneus de l'an prochain. Même si on veut tester quelque chose, c'est difficile de se faire une vraie image parce que c'est un pneu différent."

"Mais il y a des choses que l'on peut essayer, que l'on peut tester. Il faut évidemment quelque chose pour cette année aussi. Bien sûr, on se concentre sur l'an prochain."

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