Yamaha aligne une cinquième moto au GP des Pays-Bas

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Augusto Fernández va disputer son troisième Grand Prix de la saison en wild-card à Assen, afin de récolter des données sur la Yamaha.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
Augusto Fernandez, Yamaha Factory Racing

Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Augusto Fernández vit une semaine chargée. Lundi, le pilote d'essais de Yamaha était en piste à Brno, pour le test de la moto 2027 et des pneus Pirelli. Il sera de retour sur la machine japonaise dès vendredi, puisqu'il va disputer le Grand Prix des Pays-Bas.

Cette course sera sa troisième de l'année, déjà au départ des deux courses en Espagne, à Jerez puis à Barcelone. En étant le seul constructeur dans la catégorie D des concessions, Yamaha a droit à six wild-cards dans l'année, trois dans la première partie du championnat et trois dans la seconde. Les autres marques ont droit à trois, sauf Ducati, privé de toute wild-card, ce qui sera le cas de tous les constructeurs à partir de 2027.

"Je suis ravi d'être de retour en course pour poursuivre notre travail de développement", a commenté Fernández. "La piste d'Assen a été bonne pour moi par le passé, donc je suis impatient de monter sur la moto et de profiter au maximum de l'opportunité afin de continuer à améliorer la moto."

Dans son annonce, Yamaha précise qu'Augusto Fernandez sera en piste pour "bâtir sur le travail effectué en début de saison et continuer à renforcer le développement de la moto", et de "récolter des données utiles pour le développement".

Augusto Fernández a déjà disputé deux courses cette année.

Augusto Fernández a déjà disputé deux courses cette année.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Yamaha a introduit une moto totalement nouvelle cette année, conçue autour d'un V4 à la place du quatre cylindres en ligne. La marque a le droit de faire évoluer ce moteur grâce à ces concessions mais elle ne l'a pas encore fait.

Alors que les usines sont surtout tournées vers le développement des motos 2027, qui répondront à un nouveau règlement technique, la moto de cette année semble surtout utile pour engranger les données sur le V4, mais il semble de moins en moins probable qu'elle évoluera drastiquement avant la fin de la saison.

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