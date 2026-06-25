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Quartararo : "Sans rien de nouveau, on ne peut pas vraiment progresser"

Fabio Quartararo espère retrouver sa capacité à exploiter pleinement la Yamaha au GP des Pays-Bas, mais sans aucune évolution, le Français ne se fait pas d'illusions.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Fabio Quartararo arrive à Assen sans gros espoir. La Yamaha est actuellement la moto la moins performante du plateau, essentiellement car elle est totalement nouvelle et conçue autour d'un V4, alors que la concurrence a adopté cette architecture moteur depuis de nombreuses années.

Le comportement de la Yamaha a énormément évolué cette année. Les qualités de la moto en courbe semblent appartenir au passé, tandis que le moteur manque encore de puissance... mais n'évolue pas, le constructeur donnant l'impression de se concentrer sur le développement de la machine 2027, avec une cylindrée réduite, et que le V4 lancé cette année servait surtout à acquérir de l'expérience.

Malgré tout, Fabio Quartararo avait trouvé de bonnes sensations avec l'avant de sa moto au GP de France, notamment grâce à un retour en arrière au niveau de l'aérodynamique, mais les courses suivantes ont été nettement plus difficiles. Il arrive donc très prudent à Assen, circuit sur lequel il s'est imposé en 2021 mais où il ne pense pas que sa Yamaha sera particulièrement à l'aise.

"Je pense que maintenant, ce n'est plus lié au tracé", a expliqué Quartararo face à la presse internationale, dont Motorsport.com, ce jeudi. "On sait qu'on a du mal dans les virages rapides, la moto ne tourne pas."

Le Français espère surtout retrouver les sensations disparues au cours des derniers week-ends "Je veux juste sentir où est la limite sur la moto et depuis Barcelone, je ne la trouve pas. Ce sera important de la ressentir."

Fabio Quartararo n'aura pas d'évolution sur sa Yamaha à Assen.

Fabio Quartararo n'aura pas d'évolution sur sa Yamaha à Assen.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Des évolutions sont-elles au programme pour y parvenir "Non, il n'y a pas de changements", a répondu un Quartararo fataliste. "On a testé quelque chose mais on est revenus à la même chose. Je pense que sans rien de nouveau, on ne peut pas vraiment progresser."

Dans ce contexte, il est difficile d'imaginer des progrès chez Yamaha à court terme et il serait naturel que Fabio Quartararo se concentre sur la saison 2027. On sait depuis le mois de janvier qu'il va rejoindre Honda mais alors que les annonces ont débuté chez Ducati et Aprilia cette semaine, celle confirmant Quartararo se fait encore attendre.

Interrogé sur la possibilité d'une annonce dans les prochains jours, Quartararo a préféré ne pas donner de détails "Je ne sais pas. Je ne sais pas si je peux répondre donc je préfère dire que je ne sais pas. Bientôt. Bientôt."

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