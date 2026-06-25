Jorge Martín attend des solutions de la part d'Aprilia ce week-end

Jorge Martín est arrivé à Assen avec la ferme volonté de retrouver les avant-postes, dont il s'est quelque peu éloigné récemment. Les divers incidents survenus depuis Barcelone, entre chutes et pénalités, n'ont certes pas aider à le maintenir parmi les premières positions, mais ils ont masqué ce qui a aussi été un recul de performance.

Alors, aux Pays-Bas, le pilote Aprilia attend des solutions de la part de son équipe technique. "J'espère que mon équipe a des idées. Je n'ai pas vraiment envie de faire l'ingénieur, je veux être le pilote. J'ai passé mes commentaires à l'équipe et je suis certain qu'ils ont des idées de choses à essayer pour demain", a-t-il annoncé avec fermeté à son arrivée au circuit.

À Brno, l'Espagnol avait beau se dire content de son week-end dans l'ensemble, il dressait un constat sans appel : "Je sens qu'on est vraiment loin de Ducati pour le moment, ou loin de la victoire en tout cas." Celui qui a triomphé au Mans le mois dernier apparaît en effet en recul, et surtout manquant de sensations pour se montrer aussi menaçant qu'il le voudrait.

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"J'ai le sentiment de ne pas avoir confiance dans l'avant. J'ai tout le temps l'impression que je vais tomber. On a perdu la voie. Je ne sais pas pourquoi, il faut qu'on arrive à le comprendre", soulignait-il dimanche en quittant la République tchèque.

"J'ai été rapide sur beaucoup de courses, mais je n'ai jamais été à 100%. Il n'y a peut-être qu'au Mans que j'ai trouvé les sensations parfaites. Alors il faut qu'on comprenne ça et qu'on y réfléchisse pour essayer de retrouver ces sensations. Parce qu'il est clair que quand j'ai les sensations - et sachant que la moto est bonne, on le sait - je peux me battre pour les victoires. Mais sans ça, c'est vraiment très difficile."

Martín pointe du doigt l'absence d'une base de réglages sur sa RS-GP, en corrélation avec son expérience moindre de la moto par rapport à son coéquipier. "Je pense que je manque encore de roulage avec la moto", indiquait encore ce jeudi, lui qu'une chute a privé de la journée de test de Barcelone, rare opportunité de rouler en dehors des Grands Prix.

Jorge Martín cherche la confiance dans l'avant de l'Aprilia. Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

"Je n'ai pas encore de set-up de base. Il y a des courses, comme Le Mans, que j'ai faites avec un set-up, mais ça ne fonctionne pas sur d'autres pistes. C'est dommage parce que je ne trouve pas encore… J'adorerais avoir un test, franchement, mais on n'en a pas."

"Il y a donc des vendredis pendant le reste de la saison que je vais essayer d'exploiter comme des tests, pour essayer des choses et tenter de retrouver ces sensations sur l'avant. Parce que dès que je trouverai ces sensations, je pense que je me battrai à nouveau au sommet."

Il faut réagir à la menace Ducati

Jorge Martín était pourtant encore très performant au Mugello, il y a quatre semaines. Alors, si une part de lui insiste pour venir à bout de ces difficultés qui le touchent sur certaines pistes, il reste également alerte, persuadé que d'autres circuits peuvent lui permettre d'être plus performant. Et Assen pourrait en faire partie.

"Je pense qu'on n'était ni les meilleurs à ce moment-là, ni qu'on est les plus mauvais aujourd'hui. C'est juste qu'on a eu du mal pendant deux courses", insistait-il le week-end dernier. "Maintenant, on revient à des endroits qui correspondent plus au style de l'Aprilia, je pense. Et j'espère revenir au niveau qu'on avait avant. Il y a juste eu ces deux courses sur lesquelles on a eu du mal."

"J'espère qu'Assen peut être une bonne piste pour nous. Elle est beaucoup plus fluide et ça va aider l'Aprilia et mon pilotage. Mais il faut qu'on progresse, absolument", martelait le pilote espagnol, qui ne connaît que trop bien Ducati pour sentir la menace se préciser actuellement.

"J'avais dit dès le début de la saison que Ducati n'était pas loin, mais qu'ils n'avaient juste pas tout assemblé. Marc n'était pas à 100%. Je pense que les deux motos sont désormais assez similaires. La lutte est ouverte, c'est sûr. Je pense qu'on va avoir un beau championnat jusqu'au bout, et c'est bien pour tout le monde."