La sagesse de Martín à Assen a plu à Rivola : "Il a extrait le maximum possible"

Massimo Rivola a apprécié la sagesse de Jorge Martín à Assen, lorsque le pilote espagnol a su se contenter d'une troisième place sans tenter le diable. Les félicitations du patron d'Aprilia Racing faisaient écho à sa critique cinglante du GP de Hongrie, lorsqu'il avait reproché au champion du monde 2024 une erreur indigne de son statut alors qu'il avait provoqué une chute collective au départ de la course.

Aux Pays-Bas, Martín a cette fois accepté de céder les commandes sans chercher à résister inutilement aux pilotes Trackhouse lorsque ceux-ci l'ont repris après 16 tours en tête. Avant cela, l'Espagnol avait tout aussi sagement validé une cinquième place dans le sprint, mais aussi frappé par sa capacité à décrocher sa première pole position avec la RS-GP, une réalisation obtenue au talent selon Rivola.

"Je pense que Jorge a fait un super tour en qualifications, pour décrocher sa première pole avec nous", appréciait le PDG d'Aprilia Racing. "Compte tenu de sa condition physique, qui n'est pas du tout à 100%, je pense qu'il a fait une excellente course - il a pris un départ parfait, puis il a mené pendant de nombreux tours."

"Il n'aurait pas pu faire plus. On sait qu'Ai [Ogura] en particulier est très fort en fin de course, et il a très intelligemment su se contenter de la troisième place, sans prendre de risques pour résister. Donc du très bon travail de la part de Jorge."

Si Aprilia a dominé ce week-end néerlandais, c'est dans le stand Trackhouse que l'on a fêté les succès : celui de Raúl Fernández devant Ai Ogura dans la course sprint, et un doublé inversé dimanche dans la course principale

Marco Bezzecchi est apparu quelque peu en retrait en décrochant la quatrième place du sprint puis en tombant lourdement depuis la même position dimanche. Moins à l'aise que le duo Trackhouse lui aussi, Jorge Martín a pu, grâce aux points empochés, prendre la tête du championnat.

"Je pense qu'il a extrait le maximum possible ce week-end", a insisté Massimo Rivola, retrouvant là l'attitude d'un homme qui sait la valeur de résultats constants pour aller chercher le titre. "On a pu voir que vendredi, et même samedi matin, il n'était pas très confiant dans la moto par rapport aux trois autres, donc ce qu'il a montré ce week-end, c'est que quand vient le moment d'être au rendez-vous, il fait ce qu'il faut. C'est quelque chose de très important par rapport à sa vision du championnat."

Il ressort aussi de ce week-end une relation apaisée, après le conflit ouvert de l'an dernier et des piques que se sont mutuellement adressés le pilote et la marque ces dernières semaines encore.

"Des erreurs, on en fait tous", a souligné dimanche Massimo Rivola, lorsqu'il a été interrogé sur la réconciliation avec Jorge Martín. "En Hongrie, j'ai dit qu'un champion du monde ne commet pas ces erreurs-là parce qu'il sait ce que ça fait de viser un titre. Et c'est exactement ce qu'il a fait ici."

"Il a signé la pole - et il l'a faite lui, parce que vendredi il n'était pas le pilote Aprilia le plus rapide, mais il a réussi à faire la pole avec son talent. Et en course, il a été très bon parce qu'il était bien parti et était en train de s'échapper, mais quand Trackhouse a commencé à revenir, il n'a rien fait de dingue pour risquer de mettre en péril sa troisième place. Il a compris que c'était bien de faire troisième. C'est l'attitude que doit avoir un pilote qui sait comment se gagne un titre."