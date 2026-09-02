Moins de journées de tests pour préparer la saison 2027
Le calendrier des essais hivernaux du MotoGP a été annoncé et malgré le changement de règlement et de fournisseur de pneus, les pilotes auront droit à moins de journées en piste.
Photo de : Hazrin Yeob Men Shah / Icon Sportswire via Getty Images
Le nouveau règlement et le changement de manufacturier de pneus prévus pour la saison 2027 n'ont pas poussé le MotoGP à renforcer le programme d'essais cet hiver. C'est même l'inverse qui va se produire, puisque le programme annoncé par le championnat prévoit même deux journées de piste en moins.
Comme chaque année, le roulage débutera avec le Shakedown, réservé aux débutants et aux pilotes d'essais de tous les constructeurs, le 29 janvier à Sepang. La séance durera deux jours, contre trois avant le lancement de la saison 2026.
Les titulaires rejoindront les pilotes le 31 janvier pour le premier test officiel de l'année 2027, lui aussi sur deux journées contre trois avant la saison actuelle.
Ce programme réduit en Malaisie, avec quatre journées en piste au lieu de six, permettra d'effectuer chaque journée les unes après les autres, alors qu'il y avait habituellement une pause de quelques jours ces dernières années.
Le second test durera deux jours et se tiendra les 6 et 7 février à Buriram, théâtre du GP de Thaïlande un mois plus tard, la course étant prévue le 7 mars. La durée de ce test est la même qu'en 2026 mais il a été a avancé de deux semaines puisque les pilotes devront se rendre à Rio de Janeiro pour la cérémonie de présentation de la saison, prévue le 21 février, sur la plage de Botafogo.
Le MotoGP n'a pas donné de précisions sur les raisons de ce programme de tests allégé alors que les pilotes auront le besoin de s'adapter à de gros changements techniques. Plusieurs titulaires ont néanmoins eu un avant-goût des machines et des pneus 2027 lors d'une séance organisée à Brno après le GP de République tchèque.
Un nouveau test est prévu au lendemain du GP d'Autriche à la fin du mois et cette fois, les équipes satellites pourront y participer. Les nombreux pilotes qui vont changer de constructeurs l'an prochain devraient néanmoins rester sur la touche. Ils ne pourront découvrir leur nouvel environnement et leur nouvelle machine que lors du test après le GP de Valence, le 1er décembre prochain.
Le calendrier des essais d'intersaison 2027
|Date
|Test
|Circuit
|1et décembre 2026
|Test post-saison
|Valence
|29 et 30 janvier 2027
|Shakedown
|Sepang
|31 janvier et 1er février 2027
|Test de pré-saison
|Sepang
|6 et 7 février
|Test de pré-saison
|Buriram
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