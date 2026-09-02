Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

Recommandé pour vous

Ferrari confirme un nouveau moteur pour Monza

Formule 1
Formule 1
GP d'Italie
Ferrari confirme un nouveau moteur pour Monza

Moins de journées de tests pour préparer la saison 2027

MotoGP
MotoGP
Moins de journées de tests pour préparer la saison 2027

L'A2RL se prépare au défi d'Imola pour sa première course internationale

Sponsorisé
Sponsorisé
L'A2RL se prépare au défi d'Imola pour sa première course internationale

Haas apporte des évolutions à Monza, Komatsu croit pouvoir redresser la barre

Formule 1
Formule 1
GP d'Italie
Haas apporte des évolutions à Monza, Komatsu croit pouvoir redresser la barre

Le président Javier Milei pousse pour un retour de la F1 en Argentine

Formule 1
Formule 1
Le président Javier Milei pousse pour un retour de la F1 en Argentine

"Pas de douleur" et "quelques crampes" : Zarco se rassure sur sa condition

MotoGP
MotoGP
GP d'Aragón
"Pas de douleur" et "quelques crampes" : Zarco se rassure sur sa condition

Kimi Antonelli et le paradoxe de l'Italie

Formule 1
Formule 1
GP d'Italie
Kimi Antonelli et le paradoxe de l'Italie

Dall'Igna en appelle à l'unité pour aider Bagnaia à se relever

MotoGP
MotoGP
Dall'Igna en appelle à l'unité pour aider Bagnaia à se relever
MotoGP

Moins de journées de tests pour préparer la saison 2027

Le calendrier des essais hivernaux du MotoGP a été annoncé et malgré le changement de règlement et de fournisseur de pneus, les pilotes auront droit à moins de journées en piste.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
Marc Marquez, Ducati Team

Photo de : Hazrin Yeob Men Shah / Icon Sportswire via Getty Images

Le nouveau règlement et le changement de manufacturier de pneus prévus pour la saison 2027 n'ont pas poussé le MotoGP à renforcer le programme d'essais cet hiver. C'est même l'inverse qui va se produire, puisque le programme annoncé par le championnat prévoit même deux journées de piste en moins.

Comme chaque année, le roulage débutera avec le Shakedown, réservé aux débutants et aux pilotes d'essais de tous les constructeurs, le 29 janvier à Sepang. La séance durera deux jours, contre trois avant le lancement de la saison 2026.

Les titulaires rejoindront les pilotes le 31 janvier pour le premier test officiel de l'année 2027, lui aussi sur deux journées contre trois avant la saison actuelle.

Ce programme réduit en Malaisie, avec quatre journées en piste au lieu de six, permettra d'effectuer chaque journée les unes après les autres, alors qu'il y avait habituellement une pause de quelques jours ces dernières années.

Le second test durera deux jours et se tiendra les 6 et 7 février à Buriram, théâtre du GP de Thaïlande un mois plus tard, la course étant prévue le 7 mars. La durée de ce test est la même qu'en 2026 mais il a été a avancé de deux semaines puisque les pilotes devront se rendre à Rio de Janeiro pour la cérémonie de présentation de la saison, prévue le 21 février, sur la plage de Botafogo.

Lire aussi :

Le MotoGP n'a pas donné de précisions sur les raisons de ce programme de tests allégé alors que les pilotes auront le besoin de s'adapter à de gros changements techniques. Plusieurs titulaires ont néanmoins eu un avant-goût des machines et des pneus 2027 lors d'une séance organisée à Brno après le GP de République tchèque.

Un nouveau test est prévu au lendemain du GP d'Autriche à la fin du mois et cette fois, les équipes satellites pourront y participer. Les nombreux pilotes qui vont changer de constructeurs l'an prochain devraient néanmoins rester sur la touche. Ils ne pourront découvrir leur nouvel environnement et leur nouvelle machine que lors du test après le GP de Valence, le 1er décembre prochain.

Le calendrier des essais d'intersaison 2027

Date Test Circuit
1et décembre 2026 Test post-saison Spain Valence
29 et 30 janvier 2027 Shakedown Malaysia Sepang
31 janvier et 1er février 2027 Test de pré-saison Malaysia Sepang
6 et 7 février Test de pré-saison Thailand Buriram

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent "Pas de douleur" et "quelques crampes" : Zarco se rassure sur sa condition

Meilleurs commentaires
Plus de
Vincent Lalanne-Sicaud

"Pas de douleur" et "quelques crampes" : Zarco se rassure sur sa condition

MotoGP
MotoGP
GP d'Aragón
"Pas de douleur" et "quelques crampes" : Zarco se rassure sur sa condition

Le week-end galère de Raúl Fernández, d'un manque de sensations à l'abandon

MotoGP
MotoGP
GP d'Aragón
Le week-end galère de Raúl Fernández, d'un manque de sensations à l'abandon

Álex Márquez distancé : "J'étais constant, mais ce n'était pas suffisant"

MotoGP
MotoGP
GP d'Aragón
Álex Márquez distancé : "J'étais constant, mais ce n'était pas suffisant"

Dernières actus

Ferrari confirme un nouveau moteur pour Monza

Formule 1
F1 Formule 1
GP d'Italie
Ferrari confirme un nouveau moteur pour Monza

Moins de journées de tests pour préparer la saison 2027

MotoGP
MGP MotoGP
Moins de journées de tests pour préparer la saison 2027

L'A2RL se prépare au défi d'Imola pour sa première course internationale

Sponsorisé
Sponsorisé
L'A2RL se prépare au défi d'Imola pour sa première course internationale

Haas apporte des évolutions à Monza, Komatsu croit pouvoir redresser la barre

Formule 1
F1 Formule 1
GP d'Italie
Haas apporte des évolutions à Monza, Komatsu croit pouvoir redresser la barre