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"Pas de douleur" et "quelques crampes" : Zarco se rassure sur sa condition

Johann Zarco n'a ressenti que très peu de limites physiques pour son retour à la compétition au GP d'Aragón. Le Français aborde les prochaines courses avec calme et affûte ses ambitions pour la tournée outre-mer.

Vincent Lalanne-Sicaud
Publié:
Johann Zarco, Team LCR Honda

Photo de : Qian Jun / MB Media / Getty Images

Johann Zarco a impressionné pour son retour à la compétition au GP d'Aragón. Entre sa qualification directe pour la Q2 et ses points dans les deux courses, malgré le double long-lap dont il devait s'acquitter, le Français a très vite retrouvé le bon rythme avec sa Honda. 

Surtout, Zarco a donné l'impression de n'avoir aucune limite physique un peu plus de trois mois après la grosse chute de Barcelone, qui l'avait laissé avec des fractures au ménisque et au tibia, ainsi que des ligaments abîmés par les torsions au niveau de son genou gauche, par ailleurs brûlé par l'échappement de la moto de Pecco Bagnaia.

Le pilote LCR a néanmoins dû prendre quelques précautions à Alcañiz. Il a certes évité l'opération au niveau des ligaments mais son genou est encore convalescent, et restera quoi qu'il arrive fragile tant qu'il évitera l'intervention chirurgicale. Zarco appréhendait de voir son genou enfler et que cela le fasse souffrir, en raison de la position pliée imposée par le pilotage, mais il n'avait aucune douleur après le sprint.

"Vraiment, ça, c'est bien", expliquait Zarco samedi face à la presse internationale, dont Motorsport.com. "Le genou ne gonfle pas. Je suis toujours limite sur quelques crampes, et content qu'elles ne soient pas venues pendant la course, mais je sentais que sur certains appuis, il fallait quand même que je fasse attention. Mais non, pas de douleur, et ça, c'est très bon."

Zarco s'est encore "très, très bien" senti dimanche, pour la course principale, deux fois plus longue. Il a réalisé son tour le plus rapide dans l'avant-dernière boucle, un signe clair de sa capacité à tenir la distance : "[Dans] les deux derniers tours, quand j'ai encore un peu plus forcé, j'ai limite été sur une crampe au niveau de l'adducteur ou de l'ischio gauche, mais ce n'est pas venu. Et en fait, la jambe s'est bien comportée tout le long."

Johann Zarco n'a pas ressenti de grosses limites physiques sur la Honda.

Johann Zarco n'a pas ressenti de grosses limites physiques sur la Honda.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Johann Zarco s'attendait pourtant à ces crampes dans les moments les plus éprouvants du week-end : "Mon corps s'est plutôt bien comporté. C'est assez normal, je pense, d'avoir eu des crampes vendredi, le temps de me réhabituer à la moto, et aussi parce que les six cafés que j'ai bus jeudi représentaient trop d'acide pour mon corps le lendemain. Je me suis donc calmé pour le reste du week-end et mon corps m'en a remercié."

"Je dois m'habituer et bien manger, bien boire, bien gérer l'aspect diététique, mais il n'y a pas d'entraînement particulier [pour les crampes]", précisait-il samedi.

Des limites... dans le haut du corps

L'enchaînement des efforts a naturellement eu des effets pour un genou encore loin d'être dans une condition optimale. "Avant la course, j'ai eu besoin de faire un peu de froid parce qu'il y a un peu de liquide qui commençait à venir", a précisé Zarco sur Canal+. "Donc le retour direct en Andorre avec le kiné va aider et [il va falloir] bien continuer à se soigner."

Mais en course, les limites physiques ressenties par le pilote LCR sont surtout venues de la perte de rythme entraînée par trois mois loin de sa moto. Malgré un entraînement intensif durant cette période, son absence lui a fait perdre un peu de force au niveau des bras, ce qui était déjà une petite faiblesse en début d'année.

"C'est le haut du corps [qui pèche], le fait de beaucoup tourner à gauche, au niveau des épaules et du bras à gauche. Je pense que c'est là où, sur certains tours, j'avais du mal à bien engager la moto. C'est un petit déficit qui revenait, qui était là avant ma blessure."

"J'ai pu en profiter avec la blessure, mieux bosser en salle de gym en ayant du temps, et je trouve que ça m'a fait passer un cap sur la conduite de la moto. Mais en course, j'ai vu que je peux peut-être essayer de gagner encore un peu là-dessus."

L'enchaînement des virages à gauche était fatiguant pour Johann Zarco.

L'enchaînement des virages à gauche était fatiguant pour Johann Zarco.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Les efforts de Johann Zarco durant sa convalescence lui ont même permis d'avancer la date de son retour, puisqu'il avait d'abord annoncé Misano comme objectif, tout en gardant l'idée de disputer le GP d'Aragón dans un coin de sa tête. Être présent était déjà une performance et retrouver immédiatement un bon niveau avait des allures d'exploit… et Zarco se félicite d'avoir renoué avec une certaine routine. 

"J'ai profité de cette pause pour entretenir ce rêve au fond de moi. Ainsi, on garde toujours l'espoir qu'il puisse se passer quelque chose de vraiment génial. Ça a commencé de manière géniale, ça s'est terminé de façon plutôt normale. Mais je voulais vivre ce genre de week-end, pour ressentir cette joie."

Pas besoin d'overstresser pour Misano.

Johann Zarco espère maintenant retrouver toute sa condition petit à petit au cours des prochaines semaines : "Comme je l'avais dit, c'est une phase de réathlétisation pour pouvoir construire la meilleure forme physique possible en vue de faire une belle tournée outre-mer. J'ai eu, on va dire, une opportunité de me reposer pendant l'été, il faut que je puisse garder du jus pour faire une belle tournée outre-mer."

Zarco affiche donc sa volonté de progresser d'un cran lorsqu'on l'interroge sur ses objectifs pour le GP de Saint-Marin : "Pareil qu'ici, avec un peu plus de confiance, en sachant que je peux être performant. Mais ce n'est pas le même tracé non plus. C'est un circuit très technique, donc je veux vivre Misano du mieux possible. Si ça se passe bien, tant mieux, mais sans aller trop user de mon énergie."

"Je pense qu'en restant malin, il y a moyen de faire de très bonnes choses jusqu'à la fin de la saison. Donc, pas besoin d'overstresser pour Misano."

Avec Fabien Gaillard

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