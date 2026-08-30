Johann Zarco réussit son pari dans une course plus laborieuse que prévu

De justesse, Johann Zarco aura réussi son pari ce dimanche du côté d'Aragón, à savoir celui de rallier l'arrivée dans les points en dépit de deux long-laps à observer, vestiges de l'accident de Barcelone dont les commissaires l'ont jugé responsable.

Sans doute un peu moins facilement qu'espéré, le Français a inscrit le point de la 15e position, s'offrant ainsi, pour son retour de blessure, deux unités au total après la neuvième place de samedi au terme du sprint.

"Ouais, j'avais dit 'quelques points [pour la course de dimanche]', ça fait un point", a-t-il lancé au micro de Canal+ après la course. "Mais, du coup, ça fait deux sur le week-end. [rires] Non, c'est cool."

Il faut dire que Zarco, qui était 11e au moment d'observer son premier long-lap, n'a pas connu un timing idéal : alors qu'il s'engageait dans ce chemin poussiéreux, il a en effet dû ralentir pour éviter Pecco Bagnaia, qui venait de chuter dans le virage.

"Le départ était très correct et [j'ai] essayé de prendre direct le rythme pour faire ma place. Ensuite, j'ai fait deux long-laps : le premier était un peu chaud, parce qu'en fait, au moment où je m'engage, Pecco tombe, je vois son corps glisser et il s'arrête au milieu du long-lap. Ce n'était pas dangereux, mais il a quand même fallu ralentir, faire attention à ne pas lui passer dessus."

"Du coup, en fait, déjà, ce premier long-lap... Je pensais que les commissaires venaient me supporter - ça faisait cet effet-là. [rires] Du coup, en fait, ce premier long-lap, j'ai perdu quasiment trois secondes. Et ensuite, j'ai enchaîné sur l'autre qui s'est mieux passé."

"Tout le monde roulait quand même vite"

Johann Zarco (Team LCR Honda) Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Après ce second long-lap, observé au septième tour, Zarco a dégringolé au 18e rang, alors que plusieurs concurrents venaient par ailleurs d'abandonner sur chute (Bagnaia, donc, mais aussi Franco Morbidelli) ou problème technique (Raúl Fernández). Il s'est alors retrouvé dans une situation où la remontée a été moins aisée que ce à quoi il pouvait s'attendre.

"Et puis, avec calme, j'essaie de piloter au mieux pour faire de beaux chronos, avoir un bon rythme, et remonter", a-t-il expliqué, cette fois devant les médias présent à Alcañiz, dont Motorsport.com. "Mais en fait, tout le monde a roulé quand même vite, parce que même derrière, ça roulait en petit 1'48."

Je n'avais pas la marge de pouvoir rester sous les 1'48, et remonter, passer, et continuer la remontée.

"Je n'avais pas la marge de pouvoir rester sous les 1'48, et on va dire remonter, passer, et continuer la remontée. À chaque fois que je me rapprochais, hop je reperdais quelques dixièmes. Et il faut donner beaucoup d'énergie pour rester à la fois collé et réussir à passer. Donc, j'ai essayé de gérer au mieux, et heureusement qu'il y a eu les déboires de certains pilotes qui m'ont fait quand même gagner des places."

Zarco n'aura finalement dépassé sur la piste, après ses long-laps, que Pol Espargaró, avant de voir Fabio Quartararo commettre une erreur devant lui au 15e tour. Par la suite, il a mis la pression à Toprak Razgatlioglu, 15e, quand ce dernier a chuté, ce qui a replacé le pilote LCR dans les points. En fin d'épreuve, il avait Luca Marini en ligne de mire, mais n'a pas pu lui contester la 14e place.

"À la fin, le fait d'avoir Marini devant, j'ai mis un dernier petit coup de collier pour me rapprocher de lui. Mais pareil, le même effet, c'est-à-dire que quand je suis proche de quelqu'un, après, ça devient plus difficile, et du coup, pour ne pas faire d'erreur, on prend un peu de marge, on perd tout de suite quelques dixièmes. Mais bon, le point de la 15e place, c'est juste ce qu'il faut."

Un retour réussi dans les sensations et physiquement

Johann Zarco (Team LCR Honda) Photo de: Qian Jun / MB Media / Getty Images

Le bilan de ce retour en piste est donc largement positif même s'il reconnaît avoir démarré le week-end de façon "géniale" et l'avoir terminé de façon "normale". Zarco savoure en tout cas le fait d'avoir retrouvé sa Honda avec une vision plus neutre des choses, lui permettant de retrouver une clarté dans la direction technique à suivre pour la suite.

"Je suis très heureux qu'après cette pause, j'aie retrouvé des sensations intéressantes sur la moto et que mes commentaires soient très clairs. Car quand on enchaîne beaucoup de courses d'affilée, on ne sait parfois plus trop quoi dire. Là, mon commentaire était assez clair et je vais vraiment essayer de maintenir le cap, de continuer à faire des retours clairs, en espérant faire un bon pas en avant au niveau des sensations sur la moto avant la fin de la saison."

Quant à d'éventuels problèmes de crampes, il les a écartés avec humour : "Non, [j'en ai] presque [eu] à deux tours de l'arrivée. Mais non, mon corps s'est plutôt bien comporté. C'est assez normal, je pense, d'avoir eu des crampes vendredi, le temps de me réhabituer à la moto, et aussi parce que les six cafés que j'ai bus jeudi représentaient trop d'acide pour mon corps le lendemain. Je me suis donc calmé pour le reste du week-end et mon corps m'en a remercié. "

"La jambe s'est bien comportée tout le long", a-t-il précisé. "C'est le haut du corps, le fait de beaucoup tourner à gauche, au niveau épaule et bras à gauche. C'est là où, je pense, sur certains tours, j'avais du mal à bien engager la moto. C'est un petit déficit qui revenait, [mais] qui était là avant ma blessure."