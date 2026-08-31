Pedro Acosta invité surprise : "On n'a pas fini très loin"

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Pedro Acosta a pris la deuxième place du Grand Prix d'Aragón, entre Marc Márquez et Marco Bezzecchi, dont les motos sont plus performantes que sa KTM.

Vincent Lalanne-Sicaud
Publié:
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Les plus belles photos du GP d'Aragón MotoGP
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Le Grand Prix d'Aragón a vu Pedro Acosta redevenir l'intrus qu'il était en début de saison, en s'invitant parmi les pilotes Ducati et Aprilia. Le représentant de KTM a pris la deuxième place derrière Marc Márquez, intouchable dans cette épreuve, et devant tous les autres pilotes disposant des machines italiennes.

Souvent frustré début 2025, Acosta est désormais capable de se mobiliser pour améliorer une KTM en retard sur les deux constructeurs référence du plateau. Il a ainsi pris la sixième place sur la grille au Grand Prix d'Aragón et la quatrième du sprint.

"Je pense qu'on aurait été plus proche du podium si je n'avais pas fait des erreurs en sortant large, ce genre de choses", expliquait Acosta au site officiel du MotoGP samedi. "Il faudra corriger ça pour demain. Je suis content d'avoir fait mon meilleur chrono dans le dernier tour, pour la toute première fois."

Les erreurs auxquelles Acosta faisait référence ont été commises durant son duel avec Jorge Martín, qui lui a un temps pris la quatrième place "J'ai fait une grosse erreur en sortant large au virage 8, Martín m'a doublé dans ce tour-là. Ça m'a coûté environ une seconde. Après, je n'étais pas assez rapide en début de course. Je dois améliorer ça."

Pedro Acosta a pris la deuxième place du GP d'Aragón.

Pedro Acosta a pris la deuxième place du GP d'Aragón.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Acosta s'imaginait alors capable de se classer "entre la troisième et la cinquième place" en course principale, mais il a fait mieux que ça. Il a doublé Raúl Fernández, Álex Márquez puis Jorge Martín dans le premier tour, puis a profité du duel entre Marc Márquez et Marco Bezzecchi pour doubler l'Italien.

"C'était le moment pour revenir sur eux. Marco attaquait beaucoup dans les premiers tours et Marc essayait de revenir sur lui. Sur la moto, je me disais 'Je reviens, je reviens, je reviens !'. C'était le moment pour revenir sur Marc."

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Acosta s'est accroché pendant plusieurs tours à Márquez, avant de devoir le laisser filer en fin d'épreuve. "Je savais que Marc allait en avoir plus en fin de course parce que derrière lui, je voyais qu'il était détendu", a précisé Acosta en conférence de presse. "J'ai essayé de suivre le rythme pour voir où j'allais finir. On n'a pas fini très loin mais il y a encore du travail."

La première victoire d'Acosta en MotoGP lui a échappé pour moins de deux secondes, mais cette deuxième place et ce premier podium depuis le Grand Prix de Hongrie lui donnent satisfaction, surtout après une entame de week-end difficile.

"Je suis content. On avait beaucoup de mal vendredi. Comme à Silverstone, j'ai beaucoup poussé pour que l'équipe fasse des changements et qu'on progresse pendant le week-end."

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