Le GP de Thaïlande ouvrira la nouvelle ère du MotoGP en 2027

Pour la troisième saison consécutive, Buriram accueillera donc l'ouverture du calendrier MotoGP. L'épreuve marquera également le début d'un nouveau cycle réglementaire, puisque les nouvelles motos conformes aux règles techniques 2027-2031 feront leurs débuts en compétition.

Le Grand Prix de Thaïlande constituera ainsi la première occasion de voir en piste la nouvelle génération de MotoGP dans des conditions de course.

Présent au calendrier depuis 2018, le circuit de Buriram est devenu l'un des rendez-vous majeurs de la saison. L'édition 2026 avait notamment réuni 228 228 spectateurs sur l'ensemble du week-end, un record d'affluence pour l'épreuve, tandis que Marco Bezzecchi s'était imposé au guidon de son Aprilia.

Le directeur général du groupe MotoGP, Carmelo Ezpeleta, a salué la reconduction de Buriram comme manche inaugurale du championnat : "Accueillir la manche d'ouverture du MotoGP pour une troisième année consécutive témoigne de l'excellente collaboration que nous avons construite avec la Thaïlande et de la passion incroyable des supporters."

"Buriram a régulièrement proposé l'un des meilleurs événements de notre calendrier, ce qui en fait le lieu idéal pour lancer la nouvelle ère technique du MotoGP. La première course disputée selon le règlement 2027 marquera le début d'un nouveau chapitre passionnant pour notre sport, et nous sommes ravis de l'ouvrir en Thaïlande."

Le reste du calendrier 2027 du MotoGP n'a pas encore été dévoilé. Celui-ci devrait être publié dans les prochaines semaines, après validation définitive des différentes dates par le promoteur du championnat et la FIM.