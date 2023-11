Pecco Bagnaia sacré après "27 tours de souffrance"

Dans une course où de nombreux pilotes sont partis à la faute, à commencer par son rival Jorge Martín, Pecco Bagnaia a parfaitement su gérer la pression ce dimanche à Valence. Sacré après après quelques tours, au bénéfice de la chute de Martín après une attaque manquée sur Marc Márquez, Bagnaia a ensuite géré sa course.

L'Italien a cédé face aux pilotes KTM mais a ensuite bénéficié d'une erreur de Brad Binder puis d'une grosse chute de Jack Miller pour récupérer la tête. Dans le dernier tour, il a contenu Fabio Di Giannantonio et a conclu l'année de la meilleure des façons possible en s'imposant, après avoir pourtant souffert durant toute l'épreuve.

"C'est incroyable, incroyable", a confié le double Champion du monde du MotoGP dans le Parc Fermé. "Je n'ai pas les mots maintenant. C'était une course longue, 27 tours de souffrance parce que je ne me sentais pas bien avec l'avant. Après, j'ai laissé passer les deux KTM et les sensations ont commencé à s'améliorer, peut-être parce que la pression ou la température a grimpé. À partir de ce moment, j'ai commencé à me sentir mieux. J'ai pu attaquer mais je n'avais plus de pneus dans les derniers tours"

"C'était assez dur, mais on l'a fait. On a gagné le titre, on a gagné la course, donc c'est impossible de faire mieux. Je tiens à remercier mon équipe qui est fantastique. C'était impossible de faire plus que ça."

Bagnaia conclut la saison avec 39 points d'avance sur Martín tandis que Ducati était assuré du titre des constructeurs depuis le GP d'Indonésie. Pramac ne pourra se consoler qu'avec le titre des équipes, remporté au Qatar.