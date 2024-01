Márquez s'est adapté "beaucoup plus vite que prévu" à la Ducati

Le quatrième temps signé par Marc Márquez après son premier contact au guidon d'une Ducati Desmosedici, le mardi qui a suivi le dernier Grand Prix 2023 à Valence, a répondu aux énormes attentes suscitées. Dès son septième tour en piste, le pilote espagnol n'était qu'à trois dixièmes du meilleur temps alors réalisé par son frère et nouveau coéquipier, Álex Márquez. À la fin de la journée, il pointait finalement à moins de deux dixièmes du temps référence établi par Maverick Viñales.

Les liens qui l'unissaient encore à Honda ont empêché Marc Márquez de faire le moindre commentaire à l'issue du test, même si une conversation enregistrée dans les ateliers de son équipe à Faenza laissait clairement transparaitre sa satisfaction. Ce lundi 1er janvier, le voici libéré de toute obligation contractuelle avec Honda, et il peut désormais évoquer sans réserve ce nouveau chapitre dans sa carrière.

"J'ai pu m'y adapter [à la moto] beaucoup plus vite que prévu", explique Marc Márquez dans une interview accordée le jour du test à DAZN, mais restée jusque-là sous embargo. "Je me suis très vite senti très bien, avec un très bon feeling. Le chrono est venu sans le chercher de manière exagérée."

"La Ducati est une moto différente [de la Honda], avec un style différent. Je passe sur la moto championne, donc tout est entre mes mains. Il y a beaucoup de pilotes qui vont vite sur cette moto."

Marc Márquez a été immédiatement dans le rythme à Valence, mais en fin de journée il a pu pousser un peu plus sa nouvelle machine, en chaussant des pneus neufs. C'est là qu'il a signé son meilleur chrono, à 171 millièmes de Viñales.

Les premières conclusions de ces débuts réussis avec Ducati n'auraient pas pu être meilleures, même si naturellement, après une seule journée, il reste énormément de choses à tester.

"La vitesse est là, mais j'ai encore beaucoup de choses à comprendre", explique-t-il. "Pas tant pour aller plus vite, mais pour être plus constant. Et surtout au niveau de la communication avec l'équipe. J'ai travaillé avec un groupe pendant 11 ans. Maintenant, c'est un nouveau groupe, mais cette famille m'a très bien accueilli et c'est toujours agréable."

Marc Márquez participera le 20 janvier prochain à la présentation officielle de l'équipe Gresini à Riccione, en Italie, aux côtés de son frère Álex. Sa prochaine apparition en piste est prévue pour le premier test collectif de pré-saison, à Sepang, du 6 au 8 février.