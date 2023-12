Marc Márquez et Honda : la fin d'une association record

Il y a quelques mois encore, le nom de Marc Márquez était indissociable de Honda. Depuis qu'il a fait son arrivée en MotoGP sur une machine de la marque en 2013, l'Espagnol a tout connu avec elle, de sa domination sur le championnat aux dernières saisons très difficiles, en passant par sa blessure à Jerez en 2020, épisode qui a marqué un véritable coup d'arrêt dans cette relation jusque-là inarrêtable.

À bientôt 31 ans et face à une jeune génération qui a pris le pouvoir en MotoGP, Márquez a estimé qu'il ne pouvait plus se permettre d'attendre un rebond de la part de Honda et il a décidé de partir chez Gresini pour y piloter une Ducati, la machine la plus performante du plateau. Sa séparation avec sa marque de cœur – qu'il veut comme un au revoir plus qu'un adieu puisqu'il n'a pas fermé la porte à un retour – s'est faite en deux moments émouvants : un dernier podium en course principale à Motegi, circuit détenu par Honda, quelques jours avant d'entériner sa décision, puis un ultime podium lors du sprint de Valence, pour leur dernier Grand Prix ensemble.

Avant une hypothétique réunion dans quelques années, Márquez quitte donc Honda après six titres mondiaux, 59 victoires et 64 pole positions, ce qui en fait la meilleure association de l'Histoire pour chacune de ces statistiques. Il n'y a qu'au nombre de départs et de saisons partagées que Márquez est devancé par d'autres pilotes. Les associations entre Valentino Rossi et Yamaha, et entre Dani Pedrosa et Honda ont en effet fait mieux mieux puisque le #93 n'a disputé "que" 11 saisons avec le constructeur de Tokyo, pour 169 Grands Prix au total.

Sur ses 22 saisons en 500cc et MotoGP, Rossi en a disputé 16 sur des Yamaha, dont 15 dans l'équipe officielle. L'Italien, toujours ambassadeur de la marque même si VR46 aligne des Ducati en catégorie reine, a couru cinq ans avec d'autres constructeurs, ses quatre premières dans l'élite avec Honda, puis un passage de deux ans chez Ducati.

Pedrosa a de son côté disputé l'intégralité de sa carrière "à plein temps" chez Honda, avant trois récentes apparitions en wild-card pour KTM. L'Espagnol a ainsi disputé 13 saisons et 217 courses avec la marque, soit deux ans et 58 Grands Prix de plus que Márquez, dont il a longtemps été le coéquipier et qu'il a même conseillé au moment de sa décision.

Jorge Lorenzo a quant à lui pris 156 départs avec Yamaha, soit deux de plus qu'Alex Barros avec Honda. Norick Abe n'a connu que la sixième plus longue association avec une marque, en prenant 143 départs sur des Honda, mais il s'agit de la plus longue parmi les pilotes restés fidèles à un seul constructeur au cours de leur carrière dans l'élite. Au nombre de Grands Prix disputés avec une même marque, le Japonais devance Andrea Dovizioso, pilote resté le plus fidèle à Ducati, Álex Crivillé et Mick Doohan, qui ont fait toute leur carrière avec Honda. Nicky Hayden complète le top 10, lui aussi pour sa longévité sur des Honda, dans l'équipe officielle puis avec le team Aspar dans la sous-catégorie CRT, avant quelques apparitions en 2016.

Les plus longues associations entre un pilote et une marque en 500cc/MotoGP :