Márquez a pris conseil auprès de Pedrosa avant de quitter Honda

Marc Márquez a un répertoire téléphonique bien rempli et il n'hésite pas à le mettre à profit lorsqu'il se trouve dans des moments clés de sa carrière. Après avoir pris conseil auprès de Mick Doohan après sa blessure de 2020, c'est Dani Pedrosa qu'il a appelé le 1er octobre, alors qu'il pesait le pour le contre entre quitter Honda ou continuer à faire confiance à son constructeur de cœur.

"Le dimanche, après le Grand Prix à Motegi, j'ai reçu un message de Marc Márquez dans l'après-midi. Il m'envoyait un message pour savoir s'il pouvait m'appeler", explique Dani Pedrosa au site officiel du MotoGP. "D'abord, j'ai été surpris parce que je venais de regarder la course et j'ai reçu son coup de fil."

"J'ai appelé Dani Pedrosa le dimanche du Japon. J'étais dans ma chambre après la course, je lui ai demandé si je pouvais l'appeler et je l'ai appelé", a révélé Marc Márquez il y a quelques jours à DAZN.

Sans révéler le contenu de leur conversation, le #93 a expliqué avoir fait appel à son ancien coéquipier du fait de son parcours, longtemps lié à Honda. "Je l'ai appelé lui, parce qu'il a longtemps couru pour Honda, qu'il a eu une carrière particulière", a-t-il expliqué. "Je l'ai appelé pour lui demander conseil de pilote à pilote. Ça n'a pas été 'est-ce que je dois y aller ou pas ?', parce qu'il travaille aussi pour KTM, mais de pilote à pilote. Je me suis toujours très bien entendu avec Dani et il m'a aidé... Il m'a aidé."

On ne saura pas vraiment ce que les deux hommes se sont dit, mais Pedrosa révèle : "Je ne peux pas vous dire en détails ce qu'a été cette conversation, mais ce que je peux dire c'est que quand j'ai raccroché le téléphone, je n'étais pas sûr de ce qu'allait être son discours."

"De son point de vue, il voulait juste avoir cet échange d'expérience de pilote, et évidemment dans ma situation actuelle avec KTM je ne peux pas lui conseiller de faire quoi que ce soit, mais on a échangé des informations. Peut-être aussi parce que j'ai passé longtemps avec Honda, comme lui. Il voulait avoir différents points de vue."

"Je ne sais pas, il avait besoin d'une discussion, d'un peu d'aide, d'un échange de points de vue", a également expliqué Pedrosa à DAZN, chaîne pour laquelle il était consultant le week-end dernier. "On parle de certaines choses, mais ce sont des choses privées, elles touchent à des sujets importants et on ne doit pas les révéler. Dans ce contexte, il faut garder les choses privées parce qu'il y a des détails très importants. Il était dans une situation très compliquée et il avait besoin d'avoir cette opinion, le point de vue d'un pilote peut-être."

Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez a été annoncé chez Gresini Racing par le biais d'un post sur les réseaux sociaux mettant en avant son statut de "GOAT".

Lui-même lié à Honda dès sa carrière dans les petites catégories, Pedrosa a couru sous les couleurs de Repsol de 2006 à 2018, moment où il a décidé de prendre sa retraite de pilote à temps plein. Après six ans de cohabitation avec Márquez dans le stand de l'équipe officielle, le Catalan a pris du recul, puis rejoint KTM en tant que pilote essayeur. Devenu un atout majeur du développement de la RC16, il a disputé trois Grands Prix avec la moto autrichienne, se montrant toujours très performant.

Bien qu'il ait lui-même douté de ce qu'était la position de son ancien coéquipier lorsqu'ils ont raccroché, Pedrosa pensait au fond de lui que Márquez resterait chez Honda. Mais trois jours plus tard, l'octuple Champion du monde annonçait à la direction du HRC son souhait de rompre le contrat qui les liait pour 2024 afin de rejoindre l'équipe satellite Ducati, Gresini Racing.

"Je pensais qu'il allait continuer, mais il y avait beaucoup d'indicateurs quant au fait qu'il allait partir. Quand on voyait ses résultats et que rien n'a fonctionné pendant des années, la fatigue de ne pas pouvoir en sortir, cela faisait penser qu'il allait certainement changer, qu'il n'allait pas pouvoir continuer une année de plus comme ça."

"Mais il est vrai aussi qu'il y a un contrat, qui pèse beaucoup, qu'il a passé de nombreuses années dans cette équipe, avec la sponsorisation de Repsol qui a beaucoup soutenu l'équipe et lui-même. Ce sont des choses qui pèsent très lourd pour rompre un contrat aussi important. Et il y a aussi son équipe technique : au final, on a vu qu'il a dû partir pratiquement seul et ça, pour lui, c'était un aspect très important."

"C'était un choix difficile à faire", reprend Pedrosa, "parce qu'il a un contrat, qu'il a dû rompre ce contrat et c'est toujours quelque chose de difficile à faire, mais je n'ai aucun doute quant à son talent et à son habilité à être rapide. On l'a vu être rapide en 125cc, en Moto2, en MotoGP. Je ne vois pas de raison pour laquelle il ne devrait pas s'adapter à la Ducati."

Avec Germán Garcia Casanova