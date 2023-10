Gresini confirme l'arrivée de Marc Márquez en 2024

Le départ de Marc Márquez de Honda en fin d'année étant officiel depuis la semaine dernière, son arrivée chez Gresini ne faisait plus aucun doute et elle est maintenant une réalité. L'équipe satellite de Ducati a annoncé le recrutement de l'octuple Champion du monde pour la saison 2024, afin de reformer un duo avec Álex Márquez, déjà brièvement vu chez Honda en 2020 avant la blessure au bras de l'aîné. Son contrat porte sur une seule saison et il prendra la place de Fabio Di Giannantonio, présent dans l'équipe depuis la saison dernière.

Márquez va ainsi abandonner la Honda, une moto qui souffre face aux marques européennes, pour la Ducati, machine qui domine nettement le plateau depuis la saison dernière. L'Espagnol n'a pas caché qu'il s'agissait de sa principale motivation, son départ de Honda étant poussé par une volonté de "redevenir le meilleur pilote au monde", chose actuellement impossible avec la RC213V.

"Je suis ravi de ce nouveau défi", a commenté Marc Márquez. "Ce n'était pas une décision facile parce que ce sera un gros changement à tous les niveaux. Parfois dans la vie, il faut sortir de sa zone de confort et se mettre au défi pour continuer à progresser. Concernant le changement de moto, je sais que je vais devoir m'adapter à beaucoup de choses dans mon pilotage et ce ne sera pas facile, mais je suis convaincu que toute l'équipe Gresini m'aidera beaucoup. Je suis impatient de commencer à découvrir l'équipe et de travailler avec chacun d'entre eux."

Nadia Padovani, patronne de l'équipe Gresini, a décrit un "moment historique" après avoir recruté l'un des pilotes au plus beau palmarès de l'Histoire. "Le fait que Marc Márquez ait choisi de rouler pour nous l'an prochain est absolument fantastique et je suis ravie de pouvoir l'annoncer", s'est-elle félicitée. "En moins d'un an, nous nous sommes attachés à son frère et de la même façon, nous accueillons Marc, convaincus qu'il a tout le potentiel pour être immédiatement performant sur la Desmosedici GP23. Enfin, un grand merci à Fabio Di Giannantonio pour son professionnalisme, et nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa carrière."

Ces derniers mois, et notamment lorsque l'équipe de Marco Bezzecchi était incertaine pour la saison 2024, Ducati a été attaché à n'engager que quatre modèles de la version GP24, sa moto de la saison prochaine, destinés à l'équipe officielle et à Pramac. Gresini ne devrait donc fournir "que" le modèle 2023 à Márquez mais la définition du package technique est encore à préciser.

"Il faut encore évaluer si ce sera celle-là ou celle ayant précédé les dernières évolutions, celles-ci étant encore en phase d’analyse et présentant quelques points critiques", a en effet expliqué Gigi Dall'Igna, directeur général de Ducati Corse, à la Gazzetta dello Sport. Il a précisé néanmoins que le pilote devrait venir "seul", sans l'équipe technique qui l'entourait depuis son passage en Moto2, Ducati ne souhaitant pas fournir de précieuses informations sur sa moto à des ingénieurs susceptibles de rejoindre une autre marque en 2025.

Honda a accepté que Márquez découvre sa nouvelle moto dès le test de Valence, juste après la fin de la saison, mais le constructeur aurait demandé à l'Espagnol de ne pas faire de commentaires sur sa nouvelle équipe tant qu'il est sous contrat. Il pourrait donc esquiver les questions sur son transfert lors de la conférence de presse à laquelle il doit participer ce jeudi.