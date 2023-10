Quartararo motivé par la chance d'un podium avec "un pneu de 5 ans"

Fabio Quartararo arrive en Indonésie avec un état d'esprit galvanisé par l'allocation pneumatique disponible ce week-end. Avec la carcasse et les composés particulièrement durs proposés par Michelin sur le tracé de Mandalika, le pilote Yamaha estime disposer d'une occasion unique de se battre pour le podium en course longue, et annonce son intention de profiter de ces circonstances a priori favorables.

Fabio, quelles sont les attentes pour ce Grand Prix ?

Pour être honnête, sur cette piste, j’ai de hautes attentes. Les pneus, nous n’avons ceux-ci qu’une fois dans l’année. C’est une carcasse différente de celle qu'on a tout le reste de l’année. On en a une similaire à Buriram et en Inde, mais ici elle est vraiment dure et je ne vais pas dire que c’est un avantage [pour nous], mais c’est [en tout cas] moins un avantage pour Ducati et les autres. J’espère et je m’attends donc à ce que l’on se batte pour le podium sur cette piste.

Il n’y a qu’ici que l’on a celui-là. [C'était le cas] également pendant les tests en 2022. Dès qu’ils ont ramené cette carcasse plus dure... On était auparavant trois, quatre dixièmes plus lents que les autres, les Ducati, Aleix [Espargaró]… Et quand ils ont ramené ce pneu, on était deux, trois dixièmes plus rapides ! Donc je pense qu’ils n’arrivent pas à vraiment mettre du poids ou que comme ils ont plus de puissance, ça patine… En tout cas, pour nous, ce n’est pas un désavantage. Pour nous, c’est pareil, mais pour les autres, ça détériore la performance...

C’est la première fois depuis un moment que tu débutes un week-end en disant que tu t’attends à te battre pour un podium.

Oui ! Oui, parce que c’est une grande différence pour les autres, principalement en course. Je pense qu’on ne peut pas charger ce pneu avec toute la puissance. Et notre moto n’a pas tant changé que ça ces dernières années tandis que le pneu a reçu une grande évolution − et la moto s’est adaptée au pneu. Mais celui-ci est, je pense, un pneu qui a cinq ans ! Je pense que c’est quelque chose qui peut être super, j’espère ne pas me tromper, je vais le découvrir ! [rires]

Le programme du GP d'Indonésie MotoGP

Tu as fait déjà quelques tours de piste en courant…

Oui, oui, j’ai déjà fait pas mal de tours. En courant, on ne sait jamais, ça a l’air un peu sale, mais l’an dernier et en tests, c’était bien pire que là. Il y a aussi le Moto2 et le Moto3, je ne sais pas s’il y a aussi la Talent Cup ici [oui, ndlr], alors cela fait plus de motos sur la piste. Je pense donc que la piste sera plus propre et plus rapide.

La semaine dernière, Marc Márquez a annoncé son départ de Honda. Penses-tu qu’il sera très difficile à battre l’an prochain avec une Ducati ?

Oui. Il va nous rendre la vie vraiment difficile, à tout le monde. Marc est une référence des dix dernières années et il sera sur une moto vraiment performante. Donc oui, je pense qu’il va nous rendre la vie super difficile l’an prochain !

Donc tu vas faire la même chose...?

Restons calmes ! [rires] Pour le moment, c’est quelque chose qui n’est pas dans ma tête !