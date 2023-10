Marco Bezzecchi va bien tenter de rouler en Indonésie

Marco Bezzecchi va essayer de disputer le Grand Prix d'Indonésie malgré sa fracture de la clavicule droite, conséquence d'une chute alors qu'il s'entraînait au Ranch de Valentino Rossi samedi. Opéré dès le lendemain par le Dr Giuseppe Porcellini, un spécialiste de la chirurgie orthopédique qui a pris en charge plusieurs pilotes de MotoGP par le passé, Bezzecchi a effectué "dix heures de kiné" par jour depuis l'intervention, avec l'espoir d'être en mesure de remonter sur sa Ducati vendredi.

Les derniers examens laissent entrevoir cette possibilité, même s'il devra encore recevoir le feu vert de l'équipe médicale du MotoGP jeudi, puis tester ses sensations vendredi. "Ce sera une course contre la montre pour essayer d'être en piste vendredi à Mandalika", reconnaît le troisième du championnat. "Ce n'était pas une blessure nécessaire, surtout à ce moment crucial de la saison."

"Immédiatement après l'opération, j'ai vu la possibilité d'essayer de prendre part au Grand Prix. Nous avons attendu 48 heures et après les dernières consultations médicales et un programme de kinésithérapie très intensif jusqu'au dernier moment avant le départ, nous avons décidé avec l'équipe d'essayer d'aller en Indonésie pour être apte à rouler."

"Ce ne sera pas facile, ce sera un week-end mouvementé et vraiment difficile mais j'aimerais être en piste. Un grand merci à l'équipe, aux médecins, à l'Academy et à tous les supporters qui m'ont soutenu ces derniers jours, j'ai reçu de nombreux messages d'affection et de soutien. Ils m'ont vraiment apporté une motivation supplémentaire."

Luca Marini va faire son retour

VR46 espère aligner ses deux pilotes au GP d'Indonésie avec le retour prévu de Luca Marini, qui s'est également fracturé une clavicule, la gauche, en chutant au départ de la course sprint en Inde. Forfait au Japon, il s'attend à être en mesure de retrouver sa moto ce week-end. "La convalescence se passe bien depuis la blessure, après l'opération j'ai immédiatement débuté tous les traitements et la kinésithérapie, et je me sens prêt à remonter sur la Ducati", déclare l'Italien.

Luca Marini s'est fracturé la clavicule gauche à Buddh

"Nous attendons le contrôle médical demain, mais le but est de disputer les trois [week-ends de] courses consécutives et de retrouver les mêmes sensations dans le pilotage qu'en Inde. Ce ne sera pas un week-end facile, mais je suis motivé pour bien faire, également pour toutes les personnes qui m'ont exprimé leur soutien ces dernières semaines : l'équipe, ma famille, l'équipe médicale, l'Academy et tous les supporters."

Au total, cinq pilotes espèrent revenir de blessure ce week-end. Enea Bastianini, absent des trois derniers week-ends de course en raison de fractures de la malléole de la cheville gauche et du deuxième métacarpien de la main gauche, a prévu de faire son retour, tout comme Álex Márquez, qui s'est fracturé trois côtes, ce qui lui a fait manquer les courses en Inde et au Japon. L'Espagnol a reçu le feu vert de ses médecins pour retrouver la Ducati.

Álex Rins, absent depuis ses fractures au tibia et à la fibula de la jambe droite au Mugello, a tenté un retour à Motegi avant de renoncer au terme de la première journée d'essais. Le pilote LCR avait annoncé son intention d'essayer de rouler à nouveau en Indonésie.

