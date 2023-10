Bezzecchi n’exclut pas de courir en Indonésie, Marini de retour

Blessé samedi à l’entraînement, Marco Bezzecchi ne figure pas encore sur la liste des forfaits pour le Grand Prix à venir. Le pilote italien est en effet en train de mobiliser tous les efforts possibles pour être en piste sans tarder, peut-être même sans avoir à manquer de courses.

L’accident a eu lieu samedi au Ranch, avec une fracture de la clavicule droite en cadeau. Dès dimanche, le pilote du team VR46 était en salle d’opération, pris en charge par l’équipe de chirurgie orthopédique la plus réputée parmi les pilotes italiens. Le Dr Giuseppe Porcellini a opéré son coéquipier Luca Marini il y a à peine deux semaines, et avant eux ce sont Valentino Rossi, Andrea Dovizioso ou encore Enea Bastianini qui sont passés entre les mains de ce spécialiste, un ancien de l’hôpital de Cattolica qui a monté il y a quelques années un centre dédié à l’orthopédie à Modène.

"Nous avons réussi à faire du très bon travail avec Carlo [Casabianca, coach VR46] et le docteur Porcellini. Bez a été opéré dès dimanche matin à 10h, à Modène. L’intervention s’est bien passée : ils ont fixé la clavicule avec une plaque. Heureusement, la fracture était nette", explique Uccio Salucci à GPOne.

Les bonnes conditions dans lesquelles le pilote a été traité font qu’il n’est pas exclu à ce stade qu’il puisse être en piste dès vendredi, pour les premiers essais du GP d’Indonésie, à Mandalika. Expliquant qu'il fait "dix heures de kiné" chaque jour entre lundi et mercredi, le directeur du team VR46 indique que la décision sera prise mercredi soir par Marco Bezzecchi lui-même : "Ce sera son choix."

"Ça peut se faire", ajoute Uccio Salucci au sujet d’un éventuel retour dès cette semaine. "J’ai déjà parlé avec les médecins de la FIM, ils l’attendront en Indonésie pour lui faire passer la visite médicale et décider s’il peut courir ou pas. On verra ce qui va se passer. Ce sera son propre choix, et les médecins ont dit de toute façon que ça ne serait pas une folie."

Cette blessure est intervenue à un très mauvais moment pour Marco Bezzecchi, troisième du championnat, puisque le calendrier prévoit désormais deux séries de trois Grands Prix, seulement entrecoupées d’une semaine de pause, pour en arriver à la finale à Valence fin novembre. Le directeur de l’équipe n’a toutefois pas de rancœur quant à cet entraînement qui s’est mal terminé.

"C’était un entraînement mesuré, il n’était même pas prévu de faire la course habituelle en fin de journée", assure-t-il au sujet de cette journée de groupe au Ranch, traditionnel rendez-vous des samedis sans Grand Prix. "Les pilotes n’étaient là que pour s’entraîner sur le souffle et la concentration avant de partir pour le triple-header."

Marini prêt à faire son retour

En attendant de savoir si Marco Bezzecchi va pouvoir ou non participer à ce Grand Prix, son coéquipier Luca Marini prend quant à lui la direction de l’Indonésie dès aujourd’hui. Blessé dans un accident au départ de la course sprint de Buddh, il a lui aussi été opéré d’une fracture de la clavicule (la gauche, cette fois) le 24 septembre et semble apte.

"Pour Luca, cela devrait être un déplacement normal. Il faut espérer qu’il aura le moins mal possible, pour le moment il va bien. Il n’a pas roulé à moto, mais il a fait des tests de force et il s’est entraîné en salle. Nous avons un pilote aux trois quarts de sa forme et l’autre à un quart : avec les deux, on en a un !" conclut Uccio Salucci avec un sourire.

