Fracture et opération confirmées pour Marco Bezzecchi

La mauvaise nouvelle est officiellement confirmée pour Marco Bezzecchi. Victime d'une chute à l'entraînement, samedi après-midi à Tavullia, dans le Ranch de Valentino Rossi, le pilote italien s'est bel et bien fracturé la clavicule droite. Quelques heures après cet accident, il a été opéré et son équipe VR46 a donné des nouvelles précises de la situation. À ce stade, un forfait pour le Grand Prix d'Indonésie, en fin de semaine prochaine, n'est pas annoncé, mais l'heure est logiquement au scepticisme.

"Marco Bezzecchi a été opéré avec succès ce matin pour réduire la fracture de sa clavicule droite", indique l'équipe dans un communiqué. "Le pilote de Mooney V46 Racing Team a chuté hier lors de l'habituelle séance d'entraînement au Motor Ranch de Tavullia."

"Marco s'est rendu à l'unité d'orthopédie et de traumatologie, où l'équipe dirigée par le professeur Porcellini a réalisé l'opération pour réduire la lésion. L'opération s'est déroulée avec succès. Marco commencera immédiatement le processus de rééducation : son retour en piste sera évalué dans les prochaines 48 heures."

Le professeur Porcellini a récemment été sollicité pour opérer Luca Marini et Enea Bastianini, dont on attend encore des nouvelles pour leur retour au guidon en cette fin de saison.

Marco Bezzecchi, son équipe et le corps médical se donnent donc encore un peu de temps avant de statuer sur la possibilité d'un retour en piste. Une attente vraisemblablement conditionnée par la position du natif de Rimini au classement du championnat puisqu'avec 54 points de retard sur Pecco Bagnaia et 51 sur Jorge Martin, il est toujours en lice pour le titre mondial alors que six Grands Prix sont encore à disputer.

La fin de saison 2023 propose un calendrier plus chargé que jamais, avec deux séries de trois Grands Prix et des week-ends qui comportent désormais une course sprint le samedi. Le Grand Prix d'Indonésie, dont la première séance d'essais libres aura lieu dans cinq jours seulement à Lombok, sur le circuit de Mandalika, sera le premier d'un enchaînement de trois rendez-vous en quinze jours, précédant le voyage en Australie puis celui en Thaïlande.