Álex Márquez va tenter un retour au GP d'Indonésie

Álex Márquez a indiqué ce vendredi avoir reçu le feu vert de ses médecins personnels pour bientôt reprendre la compétition.

Le pilote espagnol a dû observer du repos depuis sa chute lors des qualifications du Grand Prix d'Inde, à Buddh, il y a deux semaines. Il s'était relevé avec trois côtes fracturées et n'avait pas été en mesure de poursuivre le week-end pour cette découverte des lieux par le championnat MotoGP.

De retour à Madrid, Álex Márquez a suivi les soins nécessaires pour tenter de se remettre au plus vite, alors qu'aucune opération chirurgicale n'est utile pour une blessure de ce type. Absent pour la manche suivante, le Grand Prix du Japon que son coéquipier Fabio Di Giannantonio a disputé seul, l'Espagnol n'aura finalement pas eu besoin de ronger son frein très longtemps.

Une visite de contrôle lui a permis d'obtenir l'accord des médecins qui le suivent. Sa récupération étant jugée suffisamment bonne, il va pouvoir embarquer pour l'île de Lombok. Direction le circuit de Mandalika, où se courra la semaine prochaine le Grand Prix d'Indonésie, 15e manche de la saison MotoGP.

"Feu vert de l'équipe médicale pour voyager vers l'Indonésie. Je serai prudent et je contrôlerai mes sensations à chaque séance d'essais", a fait savoir Álex Márquez dans un post sur ses réseaux sociaux. Il devra passer avec succès le contrôle médical du championnat jeudi, au circuit, puis devrait être en piste dès vendredi pour les premiers essais.

Neuvième du championnat avant son accident, Álex Márquez occupe aujourd'hui le 11e rang, dépassé entretemps par Jack Miller et Fabio Quartararo. Il peut se targuer d'avoir obtenu un podium au GP d'Argentine en début de saison, puis d'avoir remporté la course sprint de Silverstone cet été. Passé sur Ducati grâce à l'équipe Gresini Racing, le double Champion du monde Moto2 et Moto3 apparaît épanoui, de toute évidence bien plus à l'aise avec la Desmosedici qu'il ne l'était avec la RC213V.

LIRE AUSSI - Comment la Ducati a redonné le sourire à Álex Márquez

Ce Grand Prix à Mandalika devrait en outre être un rendez-vous particulièrement important pour son équipe, accompagnée par des sponsors indonésiens. Et on attend surtout la confirmation de l'arrivée de Marc Márquez dans la formation la saison prochaine, maintenant que le #93 a officialisé sa rupture avec Honda.

Des nouvelles sont attendues prochainement concernant les autres pilotes blessés. Luca Marini s'est fracturé la clavicule au lendemain de l'accident d'Álex Márquez et son équipe espère le revoir en piste dès cette manche indonésienne, soit moins de trois semaines après son opération. Álex Rins devrait quant à lui tenter un nouveau retour, après celui avorté au Japon. Enfin, Ducati doit donner des nouvelles d'Enea Bastianini, absent désormais depuis plus d'un mois pour soigner une cheville et une main blessées lors d'une grosse chute au départ du GP de Catalogne.