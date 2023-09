Comment la Ducati a redonné le sourire à Álex Márquez

Lorsqu'il a signé chez Gresini au début de l'été 2022, Álex Márquez savait qu'il obtenait peut-être sa dernière chance en MotoGP. Le petit frère de Marc Márquez vivait alors une troisième saison très difficile en catégorie reine sur la Honda et savait qu'il devait convaincre pour assurer son avenir, ce qu'il a fait sans grande difficulté. Des résultats encourageants, avec pour point d'orgue un succès en course sprint au GP de Grande-Bretagne, lui ont permis de prolonger son contrat pour la saison 2024.

Le passage de la Honda à la Ducati a totalement revigoré Márquez et, même s'il ne dispose que du modèle de la saison passée, les luttes pour quelques points ont laissé place à des top 10 réguliers. Lorsque nous l'avons interrogé sur comment il se sentait sur la moto italienne, sa réponse a été claire. "Beaucoup plus agréable que l'an dernier, je le dirais comme ça", a résumé Márquez dans une interview exclusive accordée à Motorsport.com, expliquant avoir vite retrouvé le sourire sur la Desmosedici.

"Je n'ai jamais perdu la motivation l'an dernier mais quand tu n'as pas les résultats, quand tu n'as pas l'aide de l'usine, c'est difficile d'aller [de l'avant], surtout sur une moto qui a tant de problèmes. Mais dès le premier jour chez Ducati, la sensation a été bonne, avec l'usine et surtout avec Gigi [Dall'Igna, directeur général de Ducati Corse] qui est quelqu'un de très intelligent [et discute] directement avec les pilotes. C'est vraiment sympa, c'est agréable et beaucoup plus facile. C'est la réalité."

Titré en Moto2 en 2019 et monté deux fois sur le podium l'année suivante pour sa première campagne en MotoGP, dans l'équipe Honda officielle, Márquez a ensuite vécu deux saisons très difficiles chez LCR, avec des résultats de moins en moins bons. Il devait piloter une moto qui ne lui permettait plus de s'exprimer, au point d'entrer dans une période de doutes, rapidement balayés en rejoignant Gresini.

"Je pense que je n'ai jamais perdu ma vitesse, je n'ai jamais perdu cette vitesse. Je n'aime pas vraiment parler de talent, plus de la vitesse qu'un pilote a. Je n'ai jamais perdu cette vitesse, j'ai juste perdu la confiance : la confiance dans le projet, la confiance dans la moto. Et pour un pilote, ce n'est pas facile à comprendre et surtout à accepter. Oui, maintenant je suis sur une [autre] moto mais je suis le même Álex que l'an dernier. Je fais les mêmes efforts, je m'entraîne de la même façon chez moi et je suis rapide comme l'an dernier, sur une minimoto ou sur une motocross. C'est juste que la moto a changé, ce n'est pas un secret."

Álex Márquez

"Quand on a un bon package, une bonne équipe autour de soi, on travaille bien. Je pensais que la moto était le problème [chez Honda] mais il fallait le confirmer parce qu'il est vrai qu'à certains moments, j'ai douté de moi l'an dernier. C'est normal parce qu'on essaie des choses mais que [la confiance] ne vient jamais. Est-ce que c'était moi, est-ce que j'avais perdu la vitesse ? Non, la vitesse était la même l'an dernier mais la moto n'était pas là. Et cette année, la moto est meilleure, je suis le même... Je suis peut-être meilleur, c'est possible, mais c'est parce que la moto m'apporte la confiance pour être un peu plus rapide."

Un manque de repères chez Honda

L'absence de résultats n'a pas été la seule cause des doutes d'Álex Márquez en 2022, l'Espagnol ayant également été dérouté face à l'approche de Honda. Les pilotes ont été nombreux à évoquer un certain attentisme de la marque, le dernier en date étant Takaaki Nakagami, qui a jugé les trois constructeurs européens "beaucoup plus rapides" pour faire évoluer leurs motos. Márquez a eu le même ressenti et a pu voir la différence chez Ducati.

"Quand on a un problème, les Européens auront une solution, les Japonais auront besoin de trois réunions pour parler de cette solution. Ici [chez Ducati], quand on s'arrête dans le garage et quand on dit qu'on a des problèmes, ils évoquent déjà leur solution. En termes de temps, c'est bien plus simple de trouver des solutions et de réagir à un gros problème. C'est une chose que j'apprécie vraiment, ne pas avoir trois réunions, [ne pas] attendre peut-être les EL2 dans l'après-midi sans connaître la solution à 100%. Les Européens sont plus directs et vous apportent la réponse beaucoup plus clairement."

Álex Márquez était pourtant censé être très écouté en 2022, grâce à un statut de pilote d'usine. "Oui, censé", a-t-il commenté, visiblement peu satisfait du sort qui lui était réservé par Honda, alors totalement tourné sur les commentaires de son frère Marc : "Quand Marc n'était pas en piste on doutait. Si on était au Sachsenring sans Marc, on se disait 'Que ferait Marc ?' donc on doutait toujours quand Marc n'était pas là et qu'il était blessé."

Álex Márquez manquait de repères sur la Honda en 2022

Chez Ducati, les données de tous les pilotes ont la même importance... obligeant même à sélectionner les plus pertinentes : "On peut se comparer à sept autres pilotes, mais je me compare toujours à deux : peut-être Pecco [Bagnaia] et [Marco] Bezzecchi, qui sont ceux que j'analyse le plus parce qu'ils ont un style un peu plus similaire au mien. Mais si tu commences à te comparer aux sept pilotes, tu te perds parce que chaque pilote prend certains virages mieux que toi. Il faut juste prendre une référence, Pecco en l'occurrence, qui est une très bonne référence, et ensuite essayer d'atteindre ce niveau avec ton style. Ce n'est pas une chose à négliger : [tu peux dire] 'Je dois faire les choses comme Pecco', oui, mais tu dois utiliser ton style parce que si tu perds ton style, tu perds la voie."

Une confiance vite retrouvée

Quand il était chez Honda, Álex Márquez n'était pas gêné par le pilotage de la moto mais surtout par son caractère très imprévisible, le risque de chute étant permanent. Il a très vite repris confiance sur la Ducati, et surtout compris qu'il pourrait de nouveau se battre pour de bons résultats.

"Je dirais que ce n'est pas très dur de s'adapter à la Honda. Quand on prend la moto, c'est assez facile de s'y adapter, mais le problème est qu'on perd la confiance très rapidement parce qu'on a des chutes étranges, des chutes que l'on n'anticipe pas, et c'est souvent dur à comprendre pour un pilote. Donc la Ducati donne confiance. C'est plus ou moins la même façon de s'adapter mais ensuite on n'a pas non seulement les chutes [étranges] mais aussi les mouvements [inattendus] ou les choses bizarres que l'on a avec la Honda. Donc c'est un peu plus facile. Ce qui est un peu plus facile avec la Ducati, c'est d'avoir confiance tous les jours."

"La position sur la moto était un peu bizarre au premier test", a reconnu Márquez. "Tu sors de trois ans sur une moto qui a été vraiment similaire toutes ces années, tu sautes sur une autre et les premières sensations changent beaucoup. Mais après, dès le premier tour, avec la façon dont la puissance arrive etc, je me suis dit 'Wahou, c'est LA moto'. C'était vraiment différent, une façon différente, vraiment facile à comprendre. Et quand on arrive d'une moto qui n'est pas facile et qu'on saute sur une facile à comprendre, c'est comme faire deux pas en avant. Dès le premier tour, il n'y a eu aucun doute. Mais aux tests de Sepang et de Portimão, il y a eu ce moment où j'ai commencé à travailler sur la moto et où j'étais certain que je n'aurais aucun problème à être rapide."

J'étais beaucoup plus content de mes dix derniers tours en Autriche que du sprint à Silverstone. Je suis réaliste sur ce dont on a besoin, on doit encore progresser et on travaille pour ça. Álex Márquez

Cet espoir s'est confirmé avec un podium à Termas de Río Hondo et une victoire en course sprint à Silverstone, deux performances dont Álex Márquez se réjouit sans avoir le sentiment du devoir accompli puisqu'elles ont été réalisées sous la pluie. Il reste conscient du besoin de continuer à progresser sur la Ducati pour être performant dans toutes les conditions.

"C'était sympa, mais c'était une course sprint sous la pluie", a nuancé Márquez. "J'ai toujours été très réaliste sur ça, ce n'est pas 'J'ai gagné la course, je suis le meilleur'. Non, je sais que c'était une situation particulière, des conditions particulières. J'étais beaucoup plus content de mes dix derniers tours en Autriche que du sprint à Silverstone. Je suis réaliste sur ce dont on a besoin, on doit encore progresser et on travaille pour ça."

"Mais j'étais déjà très content en Argentine et en début de saison, j'étais vraiment content parce qu'après trois années difficile, c'était quelque chose de bien. Le plus sympa était de voir beaucoup de gens de chez Honda, avec qui j'ai de très bonnes relations, venir me féliciter et dire 'on sait que tu es rapide, tu n'étais pas au bon endroit ici mais on sait que tu es rapide'. C'est encore plus agréable."

Álex Márquez a remporté la course sprint à Silverstone

Le réalisme de Márquez l'a poussé à "ne jamais demander" à passer sur une Ducati d'usine en 2024 lors des négociations pour son nouveau contrat : "Les résultats ne sont pas encore suffisamment bons pour en demander une. Si on fait des choses comme [Enea] Bastianini l'an dernier, on peut le demander, mais pas dans la première année que j'ai eue. J'ai eu de bons résultats, mais pas suffisants pour aller voir Ducati et dire que je veux une moto d'usine. Je suis réaliste, je sais que je dois progresser. On le fait, pas à pas. J'ai besoin d'un peu plus de temps et l'an prochain il faudra faire un pas supplémentaire. Ensuite, je pourrai y penser."

Actuellement neuvième du championnat et sixième meilleur représentant de Ducati, Álex Márquez veut franchir un cap dès cette fin de saison pour se rapprocher des premières places l'an prochain : "On a un meilleur matériel et l'équipe pousse beaucoup Ducati pour avoir le meilleur matériel possible donc je suis assez confiant pour l'an prochain. Avant tout, nous devons très bien finir celle-ci, comme on l'a fait depuis la pause estivale, avec une bonne mentalité, en finissant les courses. On est très intelligents dans ce que l'on fait et je pense que l'on fait les progrès nécessaires pour franchir la prochaine étape l'an prochain."