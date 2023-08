Álex Márquez sera toujours chez Gresini la saison prochaine

L'équipe Gresini Racing a choisi la voix de l'humour pour annoncer, mercredi soir, la prolongation du contrat d'Álex Márquez. Via ses réseaux sociaux, la formation italienne a diffusé une photo du pilote avec la patronne de l'équipe, Nadia Padovani, dans une pose parodiant celle de Neymar et de Gerard Piqué qui a fait le buzz il y a quelques années. "Il reste avec nous !" révèle ce post, comme un avant-goût d'une annonce plus formelle attendue jeudi.

Qu'Álex Márquez, 27 ans, conserve son guidon chez Gresini n'est pas une surprise, plutôt une évidence après une première moitié de saison très convaincante de l'Espagnol, à ses débuts sur la Ducati. Samedi, à Silverstone, il a été récompensé par un premier succès lors de la course sprint et il occupe actuellement la neuvième place du championnat.

Après avoir été titré en Moto3 (en 2014) et en Moto2 (2019), Álex Márquez a rejoint la catégorie MotoGP en 2020, appelé en renfort en dernière minute pour remplacer Jorge Lorenzo qui venait de rompre son contrat avec Honda. Le jeune frère de Marc Márquez a disputé une première saison sous les couleurs de l'équipe Repsol avant de rejoindre le team LCR pour deux ans.

Il a fini par quitter le giron Honda en fin de saison dernière et a souvent exprimé depuis son soulagement d'être passé à la Ducati, une moto à la fois plus performante actuellement mais aussi moins traitre.

Le Grand Prix d'Argentine, deuxième manche de la saison l'a vu remporter un premier trophée, en montant sur la troisième marche du podium. Également entré dans le top 5 de la course sprint argentine et de la course principale du Portugal, le #73 a aussi connu son lot de déconvenues, avec un double abandon à Austin et au Mugello, ainsi que le samedi à Jerez et le dimanche au Mans.

Souvent dans le coup malgré ce relatif manque de réussite, il a de toute évidence réussi son adaptation à sa nouvelle moto et a montré un potentiel que l'équipe satellite Ducati entend à présent faire fructifier. La prolongation de l'accord liant le team et le constructeur n'est quant à elle plus qu'une question d'heures, attendue pour jeudi.

Cette annonce fait suite à celle, la semaine dernière, du remplacement de Franco Morbidelli par Álex Rins, l'Espagnol ayant choisi de quitter à son tour le team LCR et le clan Honda pour intégrer l'équipe officielle Yamaha. Une démarche qu'Álex Márquez a vite indiqué comprendre, tant il a lui-même pu souffrir sur la Honda.

Si Gresini a confirmé son premier pilote, son coéquipier Fabio Di Giannantonio se trouve en revanche dans une situation plus instable. L'Italien, arrivé la saison dernière, est apparu dans l'ombre d'Enea Bastianini en 2022 et reste dominé par Álex Márquez cette année, si bien que les spéculations se multiplient quant au nom de celui qui le pourrait le remplacer l'an prochain.