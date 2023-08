Álex Márquez pas étonné que Rins quitte Honda si vite

Álex Márquez, qui a lui-même quitté le team LCR Honda à la fin de la saison dernière, dit comprendre la décision d'Álex Rins de s'en aller au bout de quelques mois seulement.

La nouvelle a été annoncée mercredi, à la veille de la reprise du championnat après la pause estivale : Yamaha a officialisé le départ de Franco Morbidelli à l'issue de la saison, et l'arrivée de Rins pour le remplacer. Ce dernier disposait bien d'un contrat de deux ans avec Honda, néanmoins une clause l'autorisait à partir prématurément en cas d'offre de la part d'une équipe officielle.

L'Espagnol n'a pour le moment disputé que six Grands Prix avec la RC213V, le dernier remontant à début juin et ayant été stoppé par sa lourde chute lors du sprint, dans laquelle il a subi plusieurs fractures de la jambe droite. Il a remporté une victoire très remarquée lors du GP des Amériques, mais a aussi souffert des difficultés généralisées du clan Honda et s'est plaint du manque d'évolutions lui ayant été permis de tester.

Álex Márquez, son prédécesseur dans l'équipe satellite Honda, a choisi de s'en aller l'année dernière pour rejoindre le clan Ducati, via l'équipe Gresini Racing. Il avait disputé trois saisons sur la RC213V, recruté dans l'équipe officielle en 2020 à la suite du départ prématuré de Jorge Lorenzo, puis transféré vers LCR. Lui aussi a eu l'occasion d'exprimer par le passé son insatisfaction, jugeant que ses commentaires n'étaient pas suffisamment pris en compte par le HRC pour développer la moto.

"Je comprends", a déclaré Álex Márquez jeudi, interrogé sur la décision d'Álex Rins. "Je suis triste pour l'équipe, pour LCR, parce que j'ai [vécu] beaucoup de choses avec eux. Merde, je suis triste pour eux, qu'après une moitié d'année, il change déjà [d'équipe]."

"Mais je peux comprendre ce changement, parce qu'en fin de compte, c'est toujours plus attractif [d'aller] dans une équipe officielle et, si l'on regarde les situations des deux motos, elles semblent similaires. Dans une équipe officielle, on a beaucoup plus de choses."

"Je n'ai pas été surpris, parce que c'est ce que j'ai eu. Je n'ai donc pas été surpris qu'il se soit déjà plaint de cela pendant la pré-saison", a ajouté le plus jeune des frères Márquez, évoquant cette frustration qu'il a pu ressentir dans l'équipe satellite Honda.

À l'inverse, Takaaki Nakagami, lui, assure qu'il ne comprend absolument pas le départ de son coéquipier. "Non, clairement pas", a-t-il commenté depuis Silverstone. "J'ai lu la nouvelle sans rien n'en avoir su en avance. Je ne sais pas pourquoi il a décidé de quitter Honda. Il a passé de nombreuses années en bleu [chez Suzuki, ndlr] et il va retrouver le bleu finalement, je pense que c'est clairement sa couleur préférée !"

Takaaki Nakagami dit ne pas comprendre la décision de son coéquipier.

"Je pense qu'il avait clairement un bon potentiel", a ajouté le pilote japonais, qui n'a pour sa part connu que le team LCR depuis son arrivée en MotoGP, en 2018. "Il s'est blessé, mais il a gagné à Austin et il a fait un boulot incroyable jusqu'ici cette saison. Évidemment, ça n'est pas ce qu'il y a de mieux : on n'a fait que quelques courses et je découvre que mon coéquipier a déjà décidé de quitter Honda. C'est sa vie, c'est sa décision. Je lui souhaite à présent de vraiment bien se remettre, d'être en forme et j'espère courir à nouveau avec lui dès que possible."

Le départ de Rins intervient dans un contexte tendu, alors que les performances de Honda se sont effondrées après le dernier titre de Marc Márquez, en 2019. La blessure du champion espagnol, au début du championnat 2020, puis la longue convalescence qui l'a empêché de participer au développement n'ont pas aidé, mais une fois le #93 à nouveau en forme, aucune solution n'a semblé émerger pour remettre le programme sur de bons rails.

Face à un Marc Márquez lui-même en grande difficulté, Honda a fait savoir qu'il n'était pas dans sa volonté de garder coûte que coûte des pilotes qui ne seraient pas heureux, y compris son leader qui dispose pourtant d'un contrat jusque fin 2024.

Nakagami, qui défend sa place depuis l'an dernier alors qu'il la sait menacée, a voulu exprimer sa confiance en l'avenir lorsqu'il lui a été demandé ce jeudi s'il était heureux là où il est : "Je suis heureux avec Honda. Bien sûr, la situation n'est pas la meilleure. Tous les pilotes, on est en difficulté. Mais ce n'est pas la première fois alors j'essaye juste de faire mon boulot avec mon team et le HRC."

"Ce qu'il y a de bien, c'est qu'en coulisses, le HRC ne baisse pas les bras. Si je voyais que le constructeur ne faisait rien, il faudrait que je pense à mon avenir, mais je vois qu'en coulisses ils travaillent très, très dur. On va revenir au sommet. Je crois en moi et en mon équipe. Je suis content, ils travaillent très dur et ce week-end j'ai de nouvelles pièces."