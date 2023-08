Morbidelli : "Pas la situation que je crois mériter"

Franco Morbidelli est au centre de l'attention ce jeudi, alors que le paddock MotoGP se retrouve après une longue pause estivale et au lendemain de l'annonce de son départ prochain de Yamaha. Le pilote italien, qui court sur la M1 depuis 2019 et a remporté avec elle trois victoires, a salué avec philosophie ce changement, qu'il espère bénéfique alors qu'il se trouvait dans l'impasse depuis plusieurs mois.

"Il est clairement important de savoir prendre ce qui nous arrive comme une motivation. Si on regarde ma situation, c'est celle d'un pilote qui a eu du mal ces deux dernières années, alors je me retrouve sans guidon à la moitié de la saison. Ça n'est pas la situation que j'espérais pour moi, et pas la situation que je crois mériter. C'est donc quelque chose qui me motive encore plus à prendre la piste et donner le maximum", a-t-il expliqué à Sky Sport en Italie.

Au micro du site officiel du MotoGP, il a ajouté : "Ça a été une sacrée aventure ! On a obtenu de super résultats ensemble, même si c'était dans une équipe satellite j'ai eu la chance de me battre pour le titre avec Yamaha et je m'en souviendrai toujours. Ça a été un plaisir de rejoindre l'équipe d'usine et de connaitre les gens au sein de Yamaha, et je pense qu'ils méritent de belles choses et je suis sûr qu'ils vont obtenir beaucoup de choses dans l'avenir."

"Parfois, les raisons ne sont pas très claires, mais parfois on a besoin de changement et ça peut apporter une énergie différente pour les deux parties, alors je souhaite le meilleur, à moi bien sûr, mais aussi à Yamaha."

Le GP d'Argentine a mené Franco Morbidelli à la quatrième place, son meilleur résultat cette saison.

Deuxième du championnat en 2020, alors qu'il courait pour le team satellite Petronas, Morbidelli n'a plus retrouvé ce niveau par la suite. D'abord handicapé par une blessure du genou pendant la première moitié de 2021, il s'est ensuite trouvé en grande difficulté lorsqu'il a rejoint la structure officielle et hérité d'une M1 plus récente, mais répondant moins à son style de pilotage. Alors que les performances générales du constructeur japonais se sont érodées, il n'a plus fait mieux que quatrième.

Interrogé sur la part de responsabilité de chacune des deux parties, Morbidelli s'est voulu mesuré. "Comme toujours, quand on n'atteint pas les résultats qu'on s'est fixés, il est difficile de donner la faute à un facteur unique. Il est certain que le résultat final, la chose la plus facile à voir, c'est [le fait que] le pilote n'arrive pas là où il le voudrait. Mais si on analyse bien, il est toujours difficile de pointer du doigt une seule chose. Quand les résultats n'arrivent pas, c'est toujours un ensemble de facteurs."

Lorsqu'il lui est demandé si c'est lui ou Yamaha qui a pris la décision de cette séparation, Franco Morbidelli répond, visiblement gêné, que "c'est une question dont [il doit] parler avec Lin [Jarvis]". Il ajoute néanmoins : "Quand on décide de se séparer, ça n'est pas toujours unilatéral. Ça ne fonctionnait pas. L'année dernière, pour certaines raisons et cette année pour d'autres, le groupe tout entier n'a pas progressé pas, alors il est certain qu'il faut un changement. Cela aura peut-être − clairement, je l'espère − du bon pour tout le monde de faire un changement."

Je suis encore jeune, je suis encore motivé, j'ai toujours beaucoup à donner et je veux encore avoir l'opportunité de me battre pour un championnat et de gagner des courses. Franco Morbidelli

La question est maintenant de savoir où le pilote italien évoluera l'année prochaine. C'est Álex Rins qui le remplacera chez Yamaha la saison prochaine, ce qui libère potentiellement une place sur la Honda satellite du team LCR, même si ce guidon pourrait avoir d'autres prétendants à commencer par Johann Zarco. Quant aux chances de Franco Morbidelli de passer dans le clan Ducati via le team VR46, elles dépendent de l'avenir de Marco Bezzecchi et de l'éventuelle volonté de la marque de le faire passer chez Pramac.

"Je crois que j'ai eu ma chance en me battant pour le championnat en 2020 et ensuite j'ai eu deux saisons compliquées, mais je suis encore jeune", se défend Morbidelli, "je suis encore motivé, j'ai toujours beaucoup à donner et je veux encore avoir l'opportunité de me battre pour un championnat et de gagner des courses. Alors je prévois de faire cela et de rebondir, à commencer par cette deuxième partie de la saison."

Clarifiant son propos, l'Italien évoque son souhait de réussir à atteindre ces objectifs dès la saison prochaine, et en MotoGP. Quant à l'identité de l'équipe avec laquelle il aimerait réaliser cela, il précise : "Il est encore trop tôt, je ne peux pas entrer dans les détails pour le moment."

Sur quelle moto aimerait-il monter ? "Il y a des motos que j'aimerais essayer !" sourit-il. "Mais il est encore tôt pour tout dire." Pour le moment, il espère surtout retrouver de l'énergie durant la seconde partie du championnat, qui promet d'être particulièrement intense avec 12 Grands Prix en quatre mois. "Il faut rester concentré sur cette deuxième partie de la saison, on a tous besoin de bons résultats et de bonnes sensations. On va essayer de faire mieux que pendant la première partie et on va voir si on y arrive."