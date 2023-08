Zarco dans une situation "encore plus trouble" pour 2024

Le plateau 2024 du MotoGP a commencé à prendre forme avec un premier transfert annoncé. Yamaha a décidé de se passer des services de Franco Morbidelli, qui sera remplacé la saison prochaine par Álex Rins, en provenance du team LCR. Dans le clan Ducati, rien n'a bougé pour le moment et les potentiels mouvements dépendront des choix entourant Marco Bezzecchi.

L'Italien souhaite prolonger l'aventure avec VR46 tout en obtenant une moto de dernière génération, mais une promotion chez Pramac semble toujours possible. Il y succéderait à Johann Zarco, en quel cas la place laissée libre chez VR46 serait susceptible de revenir à Morbidelli, membre de l'Academy fondée par Rossi. Zarco, qui n'a pas encore de contrat pour la saison 2024 du MotoGP, pourrait ainsi se retrouver candidat au guidon abandonné par Rins chez LCR.

À son arrivée sur le circuit de Silverstone, ce jeudi, l'intéressé a reconnu être encore dans le flou, ignorant si la prolongation qu'il envisageait chez Pramac se concrétisera. "Je ne sais pas", a-t-il confié. "Je m'attendais à y voir plus clair pendant l'été et, finalement, c'est encore plus trouble. Cette année j'ai un agent pour ça et je le laisse vraiment gérer ça, c'est beaucoup mieux."

Invité à clarifier sa situation, le Français n'a pas été en mesure d'apporter une réponse plus précise. "Je ne sais pas encore", a-t-il simplement déclaré.

Interrogé sur le même sujet par le site officiel du MotoGP, Johann Zarco s'est dit "un peu surpris" que la situation n'ait pas avancé mais a rappelé son désir de rester chez Pramac la saison prochaine : "Dans l'idéal, la place que j'ai est assez bonne. On fait du très bon travail avec Pramac, avec Ducati aussi, donc j'espère que ma place sera confirmée."

"La moto est celle qui gagne en ce moment", a ajouté Zarco. "En ne pensant qu'à ça, ce serait un bon choix."

Interrogé sur les chances de le voir sur LCR en 2024, Zarco a rappelé que ce n'était pas "[son] travail" de discuter avec d'autres équipes mais n'a fermé aucune porte : "Je ne me voyais pas ailleurs que chez Ducati au début de l'année et même quand on a débuté l'été. Je n'ai pas encore signé donc je suis obligé de penser à autre chose, mais pour le moment, c'est dur de dire où."

Objectif victoire avant la fin de la saison

Préférant se détacher autant que possible des questions relatives à son avenir en MotoGP, Johann Zarco a profité de la pause estivale pour parfaire sa condition physique, avec l'espoir d'en tirer profit dans une fin de saison très dense qui verra les pilotes enchaîner huit courses en dix week-ends, avec la tournée asiatique suivie de déplacements en Australie, au Qatar et à Valence.

"Je me suis bien entraîné pendant les cinq semaines et j'espère être très bon dans la deuxième partie de la saison. J'ai essayé de gérer l'énergie aussi bien que possible en pensant aux nombreuses courses consécutives. Ça sera difficile pour beaucoup de pilotes. Je veux être celui qui pourra mieux l'anticiper, décrocher de bons résultats et me battre pour la victoire, comme j'essaie de le faire depuis de nombreuses courses."

La gestion de l'énergie physique, mais aussi du stress sera très importante selon Zarco : "On a eu beaucoup de blessures et d'accidents parce que pendant les week-ends, on se fatigue et les pilotes peuvent faire des erreurs ou tenter quelque chose. On essaie plus de choses parce qu'on perd peut-être un peu son self-control. La pause était bienvenue pour reprendre de l'énergie, mais cette énergie peut-être épuisée après seulement quelques courses. Je vais essayer de la contrôler et j'espère que ce sera une bonne stratégie."