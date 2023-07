Redevenu "plus incisif", Johann Zarco "espère" une victoire en 2023

Johann Zarco a souvent brillé sur la Ducati, comme le démontrent ses quatre poles et 13 podiums depuis la saison 2020 qui a marqué son arrivée sur la machine italienne, mais il lui a souvent manqué un petit quelque chose pour en tirer toute la quintessence. Très sensible dans son pilotage, le Français a souvent confié qu'il n'était pas en parfaite symbiose avec sa moto mais petit à petit, il semble s'adapter à ses subtilités.

Lors des huit courses du dimanche disputées cette saison, Zarco a connu deux chutes, alors qu'il était cinquième à Jerez et hors du top 10 à Assen, après avoir été emporté par Fabio Quartararo. Dans les autres épreuves, il s'est classé cinq fois parmi les quatre premiers, dont quatre podiums, et une fois au septième rang. Une régularité au premier plan qui s'est confirmée avec une série de trois podiums, du Mans jusqu'au Sachsenring.

"J'ai vraiment adoré cet enchaînement des trois podiums", a confié Zarco dans le Late Sport 360 Minutes sur Canal+ Sport 360, évoquant un regain de confiance lui permettant de prendre les bons risques sur la Ducati : "Je redeviens plus agressif, plus incisif, comme avant. C'est simplement que j'ai un meilleur contrôle de ma moto. Je sais que je peux entreprendre une manœuvre sans entrer dans celui de devant et faire un carambolage. C'était un peu ma crainte sur la fin de saison dernière."

Désormais plus serein sur la moto qui domine le MotoGP, Johann Zarco a tous les éléments pour décrocher son premier succès en catégorie reine : "Je l'espère sur cette deuxième partie de saison. Pour construire la victoire, il fallait se mettre au niveau du podium régulièrement. Le fait d'en avoir trois de suite, c'est signe que la vitesse commence à être là."

"Il va falloir progresser un peu, se mettre encore mieux 'dans ses pompes' dans les cinq semaines de pause pour avoir vraiment une énergie et une fraîcheur absolues pour faire la différence sur quelques Grands Prix en deuxième partie de saison."

La constance avant tout

Cette victoire très attendue par ses supporters n'est pourtant pas l'objectif principal de Johann Zarco, qui privilégie toujours la régularité et donc sa position au championnat. Actuellement cinquième, il pointe à 49 points de la troisième place occupée par Marco Bezzecchi, un écart qui pourrait se combler très rapidement... mais sans prendre des risques inconsidérés.

"Ce serait pas mal d'être parmi les trois premiers. J'étais quatrième, là je suis repassé cinquième [...]. Maintenant, avec la course sprint, on voit que quand on se sent bien dans un week-end, comme [Jorge] Martín en Allemagne, c'est 37 points d'un seul coup. Ça peut faire de gros changements. C'est ce que j'espère faire sur certains week-ends ou au moins un sur la deuxième partie de saison."

Johann Zarco

"Je n'ai pas envie de jouer tout pour une victoire et ensuite [enchaîner] cinq zéros. Je suis quand même dans un caractère d'être constant. Si je gagne, tant mieux mais [je préfère] presque être constant avant tout."

"Même à Assen, rien qu'au premier freinage, comme je n'étais pas totalement à l'aise pendant le week-end, je n'étais pas à tenter 'ça passe ou ça casse'", a précisé Zarco. "Pour moi, il faut que ça passe en étant sûr. Du coup parfois ça prend pas mal de temps."

Ce Grand Prix des Pays-Bas est venu casser la bonne dynamique dont bénéficiait le pilote Pramac ces dernières semaines. Hors des points le samedi, dans une course sprint souvent plus difficile pour lui, Zarco espérait se relancer le lendemain mais a fait les frais de la chute de Quartararo juste devant lui.

Le pilote Yamaha a aggravé sa fracture de l'orteil du pied gauche, ce qui a nécessité une opération, tandis que Zarco s'en est sorti avec des hématomes : "Il y avait de bons bleus sur le dos. Ils y sont toujours d'ailleurs ; l'hématome est apparu 24 heures après. Mais ça va. C'était le bon moment pour faire la pause."

"Je n'ai pas passé un bon week-end à Assen. Au moment de la course, j'étais un peu en retrait mais je commençais à prendre des sensations pour tenter de remonter et pourquoi pas finir dans les sept ou huit premiers. Ça aurait été pas mal vu le week-end compliqué. Malheureusement, Fabio a glissé, je n'ai pas pu l'éviter. C'est vraiment pas de chance parce que Fabio n'est pas quelqu'un qui a tendance à chuter."