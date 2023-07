Dall'Igna dithyrambique : "Une incroyable confirmation de notre force"

C'est un Gigi Dall'Igna aux anges qui a bouclé sa valise pour les vacances au soir du Grand Prix des Pays-Bas, alors que les troupes Ducati venaient de dominer un week-end de plus. Le constructeur en est désormais à 34 courses dominicales de suite terminées sur le podium, auxquelles s'ajoutent les huit sprint de cette première partie de championnat. Les classements parlent d'eux-mêmes : les pilotes Ducati occupent les trois premières places, les trois premières équipes sont également celles du groupe italien et la domination est évidente aussi au classement des constructeurs.

"La joie continue. Une perle de plus ajoutée au fil magique qui relie les dernières courses", a résumé le directeur général de Ducati Corse dans son habituel billet d'après-course, exprimant une admiration toute particulière pour ce qu'a réalisé Pecco Bagnaia à Assen.

"Une incroyable confirmation de notre force, d'un travail d'équipe finalisé par un Pecco incroyable, avec sa conduite exemplaire de la course : une autre grande preuve de l'intelligence tactique d'un pilote rapide et courageux qui sait exactement quoi faire et quand, dans les moments décisifs de la course."

"Une solide continuité qui, après la France, l'a toujours vu aux deux premières positions entre le sprint et la course du dimanche. Et c'est l'élément qui je trouve le plus exaltant, plus encore que la simple victoire, bien qu'elle ait été splendide et loin d'être acquise," a souligné Gigi Dall'Igna.

Pecco Bagnaia et Marco Bezzecchi ont livré bataille lors des deux courses.

"Nous avons su exploiter au mieux les enseignements tirés de la course sprint, en les plaçant dans la perspective du Grand Prix, en projetant des choix et des stratégies que Pecco a magistralement mis en action avec un rythme inexorable, souvent à l'extrême limite, sur la longue distance."

Bezzecchi, "un mental digne d'un vétéran"

La force de Ducati est globale et la marque l'a une nouvelle fois prouvé en plaçant cinq à six machines dans le top 10 entre les deux courses, mais surtout en réalisant le doublé à chaque fois. Celui qui a complété la victoire dominicale de Bagnaia et sa deuxième place au sprint, c'est un Marco Bezzecchi "extraordinaire".

Et Gigi Dall'Igna de louer les qualités de celui qui s'est parfaitement relancé après deux Grands Prix plus discrets. "Le talent, la force et l'enthousiasme. Un protagoniste absolu le vendredi comme le samedi, rapide et avec un mental digne d'un vétéran", souligne le patron, qui poursuit sa déclaration : "Une jeune et surprenante réalité Ducati qui remplit le cœur et qui, une fois encore, souligne le grand travail du team VR46 qui lui offre une place à partir de laquelle il peut s'exprimer au mieux. Excitant."

"Il y a aussi les excellentes sixième et septième places de Márquez et Marini", ajoute Gigi Dall'Igna. "À Luca, en particulier, il a manqué quelque chose dans la course en elle-même, mais il confirme la continuité de ses résultats, en commençant par une excellente troisième place sur la grille de départ."

"Le succès d'Assen, après un week-end compliqué et qui plus est sur une piste aussi prestigieuse, a été la meilleure façon de clore cette première partie du championnat et d'accroître notre avance au classement. Cette victoire était très importante, tout comme le fait de gagner de la sorte, [et nous sommes] déterminés à poursuivre cette série positive dès notre retour sur les pistes."