Bezzecchi a craint de "perdre le podium" à cause de vibrations

Après avoir dominé l'essentiel du week-end à Assen, Marco Bezzecchi a dû se contenter de la deuxième place ce dimanche. Comme en course sprint, il a perdu le bénéfice de sa pole au départ, en étant doublé par Pecco Bagnaia et Brad Binder, mais alors qu'il avait réussi à reprendre l'avantage sur les deux hommes samedi, il n'a cette fois pu doubler que le pilote KTM. Il se réjouit néanmoins de sa deuxième place.

"Il faut qu'on soit satisfaits parce que j'ai mené toutes les séances, j'ai fait la pole position alors qu'habituellement en qualifications je ne suis pas très bon, et j'ai gagné le sprint avec une très bonne course hier", a souligné Bezzecchi en conférence de presse. "C'est fantastique de décrocher un autre podium."

"Je suis également content parce qu'en fin de course, j'ai eu un petit problème avec la moto qui m'a beaucoup stressé. J'avais vraiment peur de perdre le podium. Je suis content d'avoir survécu et d'avoir décroché cette deuxième place qui était importante pour moi."

Le problème auquel Bezzecchi fait référence est apparu quand il a doublé Binder pour la deuxième place, avec une vibration au niveau de la roue arrière si forte qu'il a craint de perdre sa position sur le podium : "J'ai un peu attaqué pour essayé de revenir sur Pecco et j'ai commencé à avoir cette vibration à l'arrière, qui était très forte. J'avais vraiment peur parce que je ne pouvais pas trop prendre d'angle, surtout dans les virages rapides. Je me suis dit que j'allais être doublé par quelqu'un mais j'ai réussi à gérer. C'est pour ça que je suis content, je pense que j'ai fait de mon mieux."

"J'ai essayé de corriger ça avec les cartographies, j'ai appuyé sur tous les boutons possibles mais rien ne s'améliorait", a précisé Bezzecchi au site officiel du MotoGP. "Heureusement, j'ai survécu parce que j'ai eu peur de perdre le podium mais ça allait. Tout ça pour dire que je suis très content !"

Bezzecchi était moins à l'aise avec les pneus que samedi

Si Bezzecchi n'a pas été en mesure d'effectuer la même remontée que samedi, c'est aussi parce qu'il a été plus en difficulté avec ses pneus. Il a pu utiliser le tendre à l'arrière en course sprint mais avec le double de tours et une température encore plus élevée ce dimanche, opter pour le medium était plus prudent même s'il était moins à l'aise avec cette gomme. Il a aussi souffert d'une surchauffe de son pneu avant dans le sillage de Binder, ce qui explique pourquoi il a dû attendre le 16e tour pour le doubler.

"Pecco était un peu plus fort que moi avec le medium. Je le savais déjà hier. J'aurais pu faire la course avec le tendre mais c'était un trop gros risque et je ne pouvais pas tout gâcher parce qu'on était vraiment en forme ce week-end. J'ai pris le medium aussi mais je savais que j'allais peut-être souffrir un peu plus."

Marco Bezzecchi

"Derrière Brad, j'ai eu beaucoup de mal avec la température et la pression [du pneu avant], et je n'avais pas suffisamment de confiance pour tenter un dépassement aussi vite que Pecco", a précisé Bezzecchi. "J'ai commencé à faire l'élastique donc quand je me suis rapproché, je me suis dit 'c'est le moment, je dois prendre le risque' et j'ai préparé le virage après le virage 5. Je suis sorti très large et j'étais presque devant avant le freinage."

Un an après son premier podium en MotoGP, sur le même circuit, Marco Bezzecchi peut aborder la pause estivale satisfait de la première partie de saison, qui l'a vu décrocher ses deux premier succès en catégorie reine. Le troisième du championnat ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.

"Je suis très content. Quand on a un bon résultat avant la pause estivale, on peut un peu se détendre. Je veux rentrer chez moi, me reposer un peu puis reprendre le travail parce qu'on doit encore franchir un cap, c'est toujours comme ça. Mais je suis très motivé, je prends beaucoup de plaisir avec les mecs, sur la moto, avec tout le monde dans l'équipe. Je suis déjà impatient de remonter sur la moto."

"Je vais essayer de faire la fête autant que possible pendant la première semaine de la pause, parce qu'après il faudra reprendre le travail", s'est amusé Bezzecchi.