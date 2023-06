Quartararo en souffrance : "Normalement il faudra une opération"

Quelques jours après sa fracture à l'orteil gauche, en tombant alors qu'il courrait, Fabio Quartararo a aggravé la blessure avec une chute en début de course à Assen, qui a également provoqué l'abandon de Johann Zarco. Les premiers examens montrent un déplacement de la fracture et le pilote Yamaha a confirmé qu'il devra probablement être opéré, précisant sur Instagram qu'une intervention était prévue lundi.

"Ça ne sera pas très long pour le pied", a néanmoins voulu rassurer Quartararo, qui portait également une attelle au bras gauche lors de sa rencontre avec les journalistes. "Je vais devoir passer des examens, normalement il faudra une opération pour l'orteil. Je vais avoir un peu mal pendant quelques semaines."

Dans son malheur, Quartararo a la chance de s'être blessé juste avant la longue pause estivale, la prochaine course étant dans six semaines à Silverstone. "J'espère que ça ne sera pas trop long", a confié le Français, qui ressent une forte douleur : "Je ne sais pas si je pourrais faire une course maintenant. Si on avait une course maintenant, je pense que je resterais sur la touche, c'est assez douloureux."

Après une belle troisième place en course sprint, son meilleur résultat dans cet exercice, puis un meilleur temps pendant le warm-up, Quartararo a gâché ses chances dès le départ ce dimanche. Il a relâché l'embrayage trop tard et sa moto a cabré, ce qui l'a fait passer de la quatrième à la 12e place en quelques virages.

"J'ai fait une erreur au départ. Je voulais gagner du temps, j'ai voulu être trop parfait. Je ne voulais pas que ce soit normal, je voulais que ce soit parfait, et en voulant me rapprocher de la perfection j'ai fait quelque chose de totalement mauvais donc j'ai perdu beaucoup de positions. Après, j'ai essayé de faire comme dans la matinée, de remonter un peu mais j'ai perdu l'avant."

Malgré un week-end qui s'est mal terminé, Quartararo veut "retenir le positif" après avoir retrouvé les premières places : "Même si je suis blessé, je sens que j'ai roulé à mon meilleur niveau", a-t-il souligné, avec l'espoir de revenir à 100% après la trêve : "Je vais essayer de remettre les choses à plat après cette première moitié de saison, essayer de travailler de la meilleure façon mentalement pour être prêt pour la prochaine course."