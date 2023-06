Bagnaia a géré sa course : "J'avais assez peur d'être trop lent"

En difficulté vendredi, Pecco Bagnaia a progressé tout au long du week-end à Assen, pour prendre la deuxième place du sprint et finalement s'imposer pour la deuxième année consécutive dans la course principale. Le pilote Ducati a contrôlé l'essentiel de l'épreuve pour décrocher son 15e succès en MotoGP, autant qu'Andrea Dovizioso et Alex Crivillé.

"C'était dur, c'était très difficile aujourd'hui", a pourtant estimé Bagnaia, interrogé par le site officiel du MotoGP. "Il faisait 51°C sur l'asphalte, c'était assez critique pour les pneus mais on a réussi à être constants dans les chronos."

Deuxième sur la grille, Bagnaia a immédiatement pris l'avantage sur le poleman, Marco Bezzecchi, mais a été doublé par Brad Binder. Il est repassé devant le Sud-Africain dès le troisième tour, ce qui a été déterminant dans son succès : "Je ne sais pas comment a été le départ de Bezz mais le mien a été plutôt bon et j'ai pu vite pu me rapprocher de Brad. Ça m'a peut-être aidé à être devant."

"Je me suis dit 'je dois le doubler dès que possible' parce qu'après, la pression aurait été trop élevée à l'avant, la température aussi", a ajouté Bagnaia, qui a ensuite évité d'imprimer un rythme trop soutenu. "Quand je l'ai doublé, j'ai pris quelques tours pour comprendre, je ne voulais pas creuser l'écart trop vite. J'ai essayé de réduire mon rythme tour après tour et quand j'ai vu que j'avais neuf dixièmes d'avance, Bezz avait doublé Brad. Je suis content."

Des risques en fin de course

Bagnaia a tellement géré son rythme qu'il a craint de ne pas en faire assez, mais l'écart a lentement grossi. Il a décidé de repasser plus nettement à l'attaque quand il a vu que Bezzecchi, qui l'avait doublé en course sprint, était passé devant Binder.

"Au début, j'avais assez peur d'être trop lent. Mais j'ai vu que c'était plus ou moins la même chose pour tout le monde donc j'ai essayé de gérer l'écart. J'ai essayé d'augmenter mon avance dans la dernière partie de la course parce que quand j'ai vu que Bezz avait doublé Brad, je me suis dit 'maintenant je dois attaquer parce qu'il va pousser.' J'ai gardé entre 1"0 et 1"2 d'avance, c'était assez crucial."

"Je n'avais pas une grosse avance et hier, j'avais une seconde d'avance puis quand il m'a doublé, il a creusé l'écart en un ou deux tours", a rappelé l'Italien en conférence de presse. "J'avais un peu peur de ça mais j'étais sûr que c'était également dur pour lui de gérer les pneus. C'était vraiment difficile d'attaquer comme on le voulait."

Ce n'est que dans cette dernière partie de la course que Bagnaia a réellement été à l'attaque : "J'ai dû prendre un peu de risques mais c'est normal, quand on veut gagner il faut prendre des risques par moment. Dans le tour où il a doublé Brad, il m'a repris trois dixièmes donc je me suis dit 'ok, je dois encore beaucoup attaquer'."

"J'ai pris des risques dans les virages à droite, parce que l'avant bougeait beaucoup et que l'arrière secouait beaucoup, donc c'était assez difficile de savoir comment attaquer mais on a réussi à passer de 0"9 à 1"3. Dans le dernier tour, j'ai pris une respiration parce que j'avais 0"8 d'avance et je pensais qu'il ne voulait pas prendre les risques pour les reprendre, donc je suis content."

Bagnaia a renversé la situation

Pecco Bagnaia a conclu le week-end au sommet alors qu'il avait du mal à trouver les bons repères vendredi. Séance après séance, il a finalement pu se rapprocher de Marco Bezzecchi, largement dominateur vendredi, et finalement le battre ce dimanche, grâce à des changements efficaces sur sa moto.

"On a eu deux week-ends, au Sachsenring et ici, que l'on a pas débutés de la meilleure des façons en termes de sensations. Hier, en course sprint, j'ai vu qu'il manquait quelque chose sur ma moto parce que j'avais du mal à prendre de l'angle et à la faire tourner. On a essayé quelque chose pendant le warm-up ce matin et on a trouvé quelque chose qui m'a aidé. C'était la même chose au Sachsenring et déjà à Jerez. Je suis très content de mon équipe et de ce que je lui ai demandé pour renverser une situation comme ça. Il faut toujours voir le positif et on amélioré notre situation ce matin."

Bagnaia aborde la pause estivale avec une confortable avance de 35 points sur Jorge Martín, son premier poursuivant au championnat, mais il se prépare à des vacances studieuses pour revenir encore plus fort dans six semaines à Silverstone.

"C'est sûr qu'il faudra se détendre, prendre une pause, puis il faudra travailler. Les trois dernières courses ont assez difficiles physiquement et aussi parce que je ne me suis pas bien entraîné à cause de la cheville [fracturée au Mans, ndlr], donc je vais travailler pour être à nouveau à 100% et je vais beaucoup pousser à la salle pour préparer la deuxième partie. Ça sera plus exigeant parce que beaucoup de courses vont s'enchaîner."

"Je ne vais pas partir en vacances", a précisé Bagnaia. "J'ai la chance de vivre près de la mer donc c'est déjà comme si j'étais en vacances. Je ne vais rien faire mais parfois, ne rien faire est le plus important."