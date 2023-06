Zarco indemne après avoir été "complètement emporté" par Quartararo

Un week-end mal embarqué s'est conclu sur une chute pour Johann Zarco à Assen. Le Français n'a rien pu faire après avoir été emmené par Fabio Quartararo, tombé juste devant lui. Contrairement au pilote Yamaha, qui a aggravé sa fracture au gros orteil du pied gauche, Zarco ne souffre d'aucune blessure.

"Ça va, j'ai mal à la main, on a mis un peu de glace, mais je pense que c'est le coup", a-t-il expliqué sur Canal+. "Et après, sur le côté : triceps, dorsaux, fesse... c'est des bleus quoi, des cailloux."

Zarco a fait les frais de la chute de Quartararo mais son premier réflexe a été de s'enquérir de son état de santé : "Ouais, mais après on est humains. Fabio c'est un copain et lui aussi il a eu un beau podium hier mais on voyait qu'il était un peu en difficulté et à partir du moment où quelqu'un n'est pas bien, on va le voir."

Marc Márquez n'avait pas eu cette délicatesse à l'égard du pilote Pramac au Sachsenring, quand sa moto était venue percuter la sienne. "Ouais, mais là c'est une longue histoire", a commenté Zarco.

Un zéro pointé pour Zarco

En difficulté vendredi, Johann Zarco a encore souffert en course sprint samedi en raison d'un mauvais choix de pneus. Pour la course, il a opté pour le pneu dur à l'avant mais a vite dégringolé dans le classement, passant de la huitième à la 14e place dans le premier tour. La chute avec Fabio Quartararo a mis fin à un week-end à oublier, mais qui ne doit pas venir ternir la bonne première partie de saison selon Zarco.

"Dommage", a résumé le Provençal. "Ce pneu hard, je pense qu'il était bien, il m'apportait déjà un peu plus de feeling, mais je n'ai pas voulu prendre le risque dès le premier freinage et il y en a toujours qui prennent ce risque et on connaît : ou ça passe, ou ça casse. Là, pour le coup, c'est passé."

Johann Zarco et Fabio Quartararo

"J'étais surpris de voir Fabio un peu en difficulté mais du coup, je sais que la course elle va être longue, je sentais que tout le monde glissait un peu. J'ai dit 'je vais contrôler et essayer de remonter au mieux', parce que le feeling n'avait pas été terrible. Du coup, vaut mieux [prendre la course] calmement. Et au moment où je cherche à dépasser Fabio, entre le 7 et le 8, je réaccélère pour bien me projeter à l'entrée du 8 et il a chuté. J'étais déjà sur sa roue, ça m'a complètement emporté."

"Donc voilà, dommage de faire un zéro ce week-end, deux zéros même si on prend le sprint", a-t-il ajouté. "Mais bon, il ne faut pas perdre confiance sur ce genre de week-end, c'est une piste qui est un peu, quand même… L'an dernier, elle m'a fait un peu galérer et là, le vendredi après-midi, elle m'a mis en difficulté et en fait, je vois que j'ai traîné un peu cette galère sur le reste du week-end parce que les sessions, elles passent vite."

Avec Fabien Gaillard



