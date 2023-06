Zarco limité par son choix de pneu : "Impossible de me battre"

Les journées difficiles d'enchaînent pour Johann Zarco au GP des Pays-Bas. Passé de peu à côté du top 10 vendredi, il a dû disputer la Q1 ce samedi et en a aisément signé le meilleur temps avant de se qualifier au huitième rang. Remonté sixième au début de la course sprint, le Français a rapidement dégringolé dans le classement et n'a franchi la ligne d'arrivée qu'en 13e position. Le choix du pneu medium à l'avant lui a coûté cher face à de nombreux pilotes qui avaient préféré le dur.

"C'était difficile pour moi cet après-midi", a résumé Zarco. "Le medium à l'avant n'était pas un bon choix. Au Sachsenring déjà, les autres ont choisi le dur à l'avant mais je pouvais contrôler avec le medium. Ici, c'était une toute autre histoire mais je ne voulais pas choisir le dur parce que je n'ai pas trouvé les sensations avec [ce pneu] pendant le week-end. Quand on n'est pas sûr de ses sensations, c'est mieux de ne pas le prendre. Mais clairement, au freinage, c'était impossible de me battre avec les autres. Si j'avais essayé de freiner comme eux, j'aurais eu un gros accident, donc je l'ai évité."

Ces difficultés ont fait de Johann Zarco une proie, au cœur d'un peloton très compétitif. "Franchement, ici, ils tournent tous vite parce que, mine de rien [il soupire], les meilleurs chronos en course, ça a été du 1'32"6-1'32"7 et le groupe dans lequel j'étais pour la 13e place – ce n'est pas très beau –, ils étaient en 1'33"0-1'32"9", a-t-il précisé sur Canal+. "Du coup, tu te dis 'ils se sont tous réveillés seulement pour ce GP parce qu'il va y avoir une pause de cinq semaines'. Mais c'est ça qui est un peu difficile en fait : 13 pilotes en quatre dixièmes, mais tous les tours ça… Si moi j'ai en plus le désavantage du pneu avant, ça met en galère."

Zarco a néanmoins tout donné dans les duels, même si les points n'étaient pas à sa portée : "De toute façon, on a vu qu'il y avait de l'agressivité et du beau combat : je suis bien parti, [Miguel] Oliveira il a gueulé un peu mais bon il m'a passé à l'intérieur, je suis repassé à l'intérieur, ça fait partie de la course. J'étais prêt à me battre, prêt à y aller, mais le problème c'est que dès qu'on sent qu'en fait on ne peut pas freiner, eh bien on essaie mais les autres ne perdent pas de temps et passent. "

Johann Zarco

Johann Zarco pense que cette course sprint aura le mérite de lui avoir permis de mieux comprendre sa moto sur ce circuit, après un vendredi compromis par de mauvais réglages : "Au moins, c'était une bonne séance pour demain. J'ai pu faire plus de tours parce que j'ai perdu trop de temps vendredi après-midi et je n'ai pas pu trouver les bonnes sensations que les autres avaient aujourd'hui. Les sensations sont venues ce matin, les deux parties des qualifications ont été bonnes mais j'espère avoir mes chances demain, avec les mêmes pneus que les autres. Maintenant, j'ai les sensations pour prendre le dur."

"On va certainement mettre ce pneu hard, puisqu'on ne va pas se repunir de cette manière-là, mais on ne pouvait pas aussi non plus le tenter parce que si ça ne passait pas, si je n'avais pas de sensations sur le sprint – sachant que le medium on le connait à peu près –, ça aurait aussi été une erreur", a insisté Zarco. "On ne l'a pas mis du week-end, pourquoi on le sort d'un seul coup sur le sprint."

"On a fait comme ça au Sachsenring, j'ai fait la course avec le medium avant, ça m'a permis de sentir, hop, juste ce qu'il fallait et ensuite on a passé le hard le dimanche. Au Sachsenring, j'étais presque podium sur le sprint, ici ça ne l'a pas fait, mais ici il y a vraiment beaucoup plus de monde : du sixième au 12e, ils se sont un peu tous réveillés, du coup ça ne m'a pas aidé."

Avec Fabien Gaillard