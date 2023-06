Quartararo de retour à l'avant : "Ça fait vraiment du bien"

Les courses sprint n'avaient pas souri à Fabio Quartararo depuis leur introduction, avec pour meilleur résultat une modeste neuvième place en Argentine. Assen a permis au pilote Yamaha d'enfin s'offrir une médaille. Quatrième tout au long de l'épreuve, il a finalement hérité de la troisième place en profitant d'une pénalité de Brad Binder, coupable d'un trop grand nombre de passages hors de la piste.

"Très heureux", a résumé Quartararo sur Canal+. "Bon, ce n'est pas le podium que j'espérais dans ces conditions, mais vraiment, la course, je suis assez content. Malheureusement, je n'ai pas réussi à passer Brad ; je pouvais aller plus vite, mais sincèrement je n'avais pas la possibilité de rouler plus vite. Donc j'ai hâte d'être à demain, une course un peu plus longue…"

"Ça fait du bien de voir l'arrivée du premier, même si on n'a pas fini vraiment à côté de lui", a souligné le Français, rarement à telle forme cette année. "Mais ça faisait longtemps que je ne terminais pas aussi proche, donc ça fait vraiment du bien et on va espérer faire plus demain."

De nombreux pilotes ont été avertis pour des passage hors piste et Quartararo en a fait partie : "On a tenu jusqu'à la fin. J'ai fait un track limit presque au début de la course donc je pouvais aller encore une fois dans le vert avant d'avoir la pénalité. Je n'y suis allé qu'une fois, donc voilà. Je pense que c'était vraiment important de pousser au maximum, j'avais [Jorge] Martín derrière, [Luca] Marini, Aleix [Espargaró], donc c'était une course très intéressante mais très dure."

Fabio Quartararo souffre du pied gauche

Présent sur le podium uniquement au terme de la course principale d'Austin jusqu'à présent cette année, Fabio Quartararo réalise en effet l'un de ses meilleurs week-ends de la saison à Assen malgré de grosses limites physiques puisqu'il roule avec un gros orteil cassé sur le pied gauche.

"Physiquement, on est un petit peu en difficulté ; niveau douleur c'est constant mais [j'ai] juste la jambe qui tremble, c'est ça qui est très gênant. Mais sinon ça va, très content de la course d'aujourd'hui."

"Les douleurs elles sont là et il va falloir se battre avec ce qu'on a", a-t-il estimé. "On est en difficulté dans les accélérations, on est en difficulté physiquement mais on ne lâche rien et c'est le plus important. Je l'ai toujours dit : quand on finit dixième, 11e, 12e, je donne tout le temps le maximum et aujourd'hui je donne le maximum et ça fait cette position. Donc voilà, je me suis amusé et ça fait du bien d'être dans cette position."

Avec Fabien Gaillard