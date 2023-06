Course sprint - Bezzecchi tout en maîtrise, Quartararo se relance

Dominateur depuis le début du week-end, Marco Bezzecchi a encore été irrésistible en course sprint à Assen, malgré deux positions perdues au départ. Fabio Quartararo a réalisé sa meilleure course sprint, s'offrant la médaille de la troisième place à la faveur d'une pénalité pour Brad Binder. Pecco Bagnaia a de son côté continué à engranger de gros points.

Sur un asphalte à 41°C, tous les pilotes ont opté pour le pneu tendre à l'arrière, et ils ont majoritairement choisi le dur à l'avant. Johann Zarco, Miguel Oliviera et les pilotes LCR ont préféré le medium, tandis que les représentants de Gresini ont opté pour le tendre.

Leader de toutes les séances depuis vendredi et auteur de la pole, Bezzecchi a été doublé par Bagnaia au départ puis Binder au deuxième virage. Quartararo est resté quatrième, devant Luca Marini, Aleix Espargaró et Johann Zarco, qui a vite pris l'avantage sur le pilote Aprilia. Miguel Oliveira a tenté d'en profiter et les pilotes se sont gênés, permettant à Jorge Martín de remonter au sixième rang devant Zarco, Espargaró et Viñales.

Bagnaia a commencé à creuser un petit écart sur Binder. Afin de ne pas laisser le pilote Ducati s'échapper, Bezzecchi a porté une attaque sur Binder dès le deuxième tour et a pu le doubler. Pendant ce temps, Martín a comblé l'écart qui le séparait de Marini et l'a doublé avant la fin du tour, pour le gain de la cinquième place. Plus en difficulté que son coéquipier, Zarco a de son côté été doublé par les deux pilotes Aprilia puis par Jack Miller et Álex Márquez, ce qui l'a fait sortir des points.

Bezzecchi a réussi à combler la demi-seconde qui le séparait de Bagnaia. Ce dernier a ouvert sa trajectoire à l'entame du quatrième tour et Bezzecchi en a profité pour prendre la tête. Bagnaia a tenté de répliquer, en vain. Binder et Quartararo restaient dans la roue du Champion du monde, tandis que Martín semblait décroché... avant de commencer à réduire l'écart.

En tête, Bezzecchi a rapidement creusé l'écart, repoussant Bagnaia à une seconde à mi-course, avec toujours Binder et Quartararo dans sa roue. Derrière eux, Espargaró s'est défait de Marini et a rapidement fondu sur Martín, avant de le doubler au huitième tour. Il est ensuite revenu sur Quartararo mais n'a jamais pu porter une attaque.

L'avance de Bezzecchi n'a jamais été sérieusement menacée et le pilote VR46 s'est imposé devant Bagnaia et Binder... pénalisé à l'arrivée par un long-lap pour un trop grand nombre de passages hors de la piste. Les trois secondes ajoutées à son temps de course lui ont fait perdre deux positions.

Quartararo, qui n'avait jamais fait mieux que neuvième en course sprint, a ainsi pris une troisième place encourageante malgré un pied gauche douloureux en raison d'une fracture du gros orteil. Binder s'est retrouvé cinquième devant Martín et Viñales, qui a pris l'avantage sur Marini. Huitième à l'arrivée, ce dernier a reçu une sanction d'une demi-seconde pour avoir pris un raccourci, ce qui a permis à Enea Bastianini et à Álex Márquez de passer devant lui.

Johann Zarco a continué sa dégringolade dans le classement et n'a franchi la ligné d'arrivée qu'en 13e position. Remonté au 12e rang au départ, Marc Márquez a ensuite connu une course difficile et ne s'est classé qu'au 17e rang, sa position sur la grille. Fabio Di Giannantonio a chuté alors qu'il était 14e, loin de la lutte pour les points.

GP des Pays-Bas MotoGP - Course sprint