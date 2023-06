Fabio Quartararo : "Une journée douloureuse mais bonne"

Touché par une fracture du gros orteil du pied gauche et une cheville endolorie après une chute en courant cette semaine, Fabio Quartararo a pourtant facilement été dans le bon rythme ce vendredi à Assen, avec le sixième chrono du jour. Il a ainsi facilement assuré sa place en Q2 dès ce vendredi, ce qui n'a été le cas que dans la moitié des courses depuis le début de la saison. Quartararo doute de sa capacité à rester au même niveau samedi mais garde l'espoir.

"Une journée douloureuse mais bonne", a résumé le Niçois. "C'est un circuit que j'apprécie vraiment. Le niveau d'adhérence n'était pas très élevé, surtout avec le pneu medium. J'espère qu'on pourra faire quelque chose de bon demain. Le vendredi on est bons mais le samedi, les autres font de gros progrès donc j'espère qu'on pourra au moins en faire un petit."

Quartararo a du mal à marcher et on l'a aperçu faire des mouvements avec sa cheville tout en étant sur sa moto en Essais 1. La douleur complique le pilotage de la Yamaha : "Ce matin, j'ai roulé sans antidouleurs. Cet après-midi, j'ai décidé d'en prendre. Le problème est la douleur mais aussi que ma jambe bouge quand je tourne sur la gauche, et ça fait tout bouger. Dans les changements de direction, je sollicite beaucoup plus mes bras donc ils sont un peu fatigués. Je dirais qu'il faut survivre."

La Yamaha de Fabio Quartararo est équipée des ailettes à l'arrière

Fabio Quartararo a encore roulé avec les éléments aérodynamiques à l'arrière de la Yamaha, vus pendant les tests de pré-saison puis au Sachsenring la semaine dernière, mais il ne semble pas véritablement convaincu par leur efficacité : "Je n'ai pas senti grand-chose. J'ai été rapide. On va les garder pour que la moto ait l'air un peu plus renouvelée !"

"C'est la même moto qu'avant, donc je ne peux pas être vraiment [satisfait]", a déploré Quartararo. "Sur cette piste, [...] on a toujours été super rapides donc j'espère qu'on pourra faire de notre mieux demain. Si on peut se qualifier sur les deux premières lignes, ça sera bien."

Déjà présent en Q2 au GP d'Allemagne mais seulement 12e de la séance, Fabio Quartararo compte sur des conditions plus stables pour faire mieux ce week-end : "La stratégie est toujours la même : être à la limite. Au Sachsenring, avec les flaques on n'a pas trouvé d'adhérence et de bonnes sensations. Il semble que ce sera sec et que je pourrai attaquer au maximum."