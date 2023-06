Fabio Quartararo a aggravé sa fracture de l'orteil

Fabio Quartararo a aggravé sa blessure au pied dans sa chute au Grand Prix des Pays-Bas. Le pilote Yamaha a perdu le contrôle de sa moto au virage 5 en début d'épreuve, emmenant Johann Zarco avec lui. Visiblement touché physiquement, il a eu du mal à se relever et a eu besoin de l'aide des commissaires de piste pour quitter le bac à gravier. Il a ensuite été emmené au centre médical.

Quartararo a été filmé par les caméras de Canal+ avec son bras gauche en écharpe mais les examens pratiqués sur le circuit ont surtout montré que sa fracture du gros orteil du pied gauche, conséquence d'une chute alors qu'il courait cette semaine, s'était aggravée. Le championnat a précisé que "sa fracture à l'orteil s'est déplacée."

La pause de six semaines avant la reprise à Silverstone, due à l'annulation du Grand Prix de Finlande, arrive au bon moment Fabio Quartararo, qui réalisait pourtant l'un de ses meilleurs week-ends de la saison à Assen puisqu'il a pris la troisième place de la course sprint, son meilleur résultat dans cet exercice, et s'était qualifié en première ligne pour la première fois de l'année.

Le Français s'est ajouté à la longue liste des pilotes blessés en course ce dimanche. Marc Márquez a déclaré forfait dans la matinée, souffrant surtout des côtes après sa chute pendant le warm-up du Sachsenring, mais l'Espagnol est également touché au pouce de la main gauche et à la cheville. L'Espagnol s'était déjà blessé au GP du Portugal, ce qui l'a contraint à manquer trois Grands Prix.

Miguel Oliveira et Enea Bastianini souffrent toujours de l'épaule après leurs fractures, respectivement à l'humérus et à la clavicule, tandis que Álex Rins, Joan Mir et Pol Espargaró manquaient encore à l'appel ce week-end. Rins s'est cassé le tibia et la fibula de la jambe droite en tombant au Mugello, Mir s'est blessé à la main droite sur le même circuit, et Espargaró se remet de ses huit fractures après une très lourde chute à Portimão, lors du premier week-end de course de la saison.

