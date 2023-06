Championnat - Bagnaia repousse la concurrence avant la trêve

Second du sprint et vainqueur de la course de ce dimanche, Pecco Bagnaia s'est offert un beau matelas au moment d'entrer dans la trêve estivale. Le pilote Ducati, vainqueur de la moitié des courses de la saison jusqu'ici, dispose grâce à son succès de 35 points d'avance sur Jorge Martín et de 36 d'avance sur Marco Bezzecchi, ce dernier ayant pourtant été dominateur tout le week-end avant cette course.

Brad Binder, qui aura manqué le podium par deux fois en raison d'une erreur dans le dernier tour des deux courses du week-end, profite de la chute précoce de Johann Zarco pour se hisser au quatrième rang. Également impliqué dans la chute avec son compatriote, Fabio Quartararo a perdu sa huitième place au profit d'Aleix Espargaró.

Chez les équipes, l'avance de Pramac a largement fondu au profit d'un autre satellite de Ducati, VR46, qui est revenu à une douzaine d'unités. Repsol Honda a connu un week-end noir et un nouveau zéro pointé, avec notamment le forfait de Marc Márquez et l'abandon d'Iker Lecuona, qui suppléait Joan Mir.

Chez les constructeurs, la marque de Borgo Panigale poursuit son cavalier seul.

Championnat pilotes après le GP des Pays-Bas (8/20)

Championnat équipes après le GP des Pays-Bas (8/20) Pos. Équipes Points 1 Pramac Racing 268 24 33 16 21 52 49 58 15 2 Team VR46 256 16 49 37 11 34 35 33 41 3 Ducati Team 222 37 4 17 34 12 45 37 36 4 Red Bull KTM Factory Racing 193 25 22 9 55 19 24 21 18 5 Aprilia Racing Team 138 36 8 19 14 14 16 1 30 6 Yamaha Factory Racing 121 10 29 24 11 15 11 7 14 7 Gresini Racing 98 12 27 7 12 8 2 18 12 8 Team LCR 84 10 10 34 7 7 3 2 11 9 Tech 3 51 3 5 10 3 16 1 5 8 10 RNF Racing 39 3 2 13 6 4 - 7 4 11 Repsol Honda Team 20 12 - - - 5 3 - - Championnat constructeurs après le GP des Pays-Bas (8/20) Pos. Constructeur Points 1 Ducati 285 37 34 32 34 37 37 37 37 2 KTM 153 16 22 11 32 22 15 17 18 3 Aprilia 121 25 7 19 16 13 12 7 22 4 Honda 89 13 7 34 7 12 6 2 8 5 Yamaha 82 8 19 16 6 9 6 4 14