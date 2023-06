Course - Bagnaia domine, Quartararo et Zarco s'accrochent

En difficulté en début de week-end, Pecco Bagnaia a finalement été le plus fort ce dimanche à Assen, pour s'offrir un précieux succès lui permettant de conforter son avance au championnat. La course a été marquée par une chute impliquant Fabio Quartararo et Johann Zarco.

Marc Márquez n'était pas présent sur la grille de départ après avoir déclaré forfait dans la matinée. Sur un asphalte mesuré à 45°C, les choix de pneus ont oscillé entre le medium, privilégié par la plupart des leaders, et le tendre, notamment sélectionné par Brad Binder et Johann Zarco, à l'arrière. Le medium a eu la faveur d'une large majorité à l'avant.

Comme en course sprint, Marco Bezzecchi n'a pas pu garder la tête depuis la pole et cette fois, c'est Brad Binder qui a jailli en tête, devant Bagnaia et le pilote VR46. Aleix Espargaró a conclu le premier tour au quatrième rang, malgré un aileron avant endommagé sur le côté droit après un contact avec Luca Marini. Ce dernier était cinquième devant Miguel Oliveira, auteur d'un très bon départ, contrairement aux deux Français : Quartararo a dégringolé au 12e rang, juste devant Zarco.

Dès le deuxième tour, Jack Miller, qui occupait la huitième place, a chuté au premier virage et a abandonné. En tête, Bagnaia n'a pas laissé Binder s'échapper et s'est même emparé de la tête au troisième tour, ce qui allait s'avérer décisif pour la suite de la course.

Les Français s'éliminent

Dans les instants qui ont suivi, Quartararo a chuté au virage 5 et a emmené avec lui Zarco, qui était dans son sillage. Le pilote Yamaha, déjà touché par une fracture au gros orteil du pied gauche, a pu se relever mais a eu besoin de l'aide des commissaires de piste pour sortir du bac à gravier, et a ensuite été emmené au centre médical pour des examens.

Maverick Viñales était sur un très bon rythme après avoir doublé Oliveira puis Luca Marini et il occupait la cinquième place, mais il a chuté à haute vitesse au virage 8 et a abandonné.

Après six tours, Bagnaia, Binder et Bezzecchi étaient détachés, après près d'une seconde d'avance sur Espargaró, lui-même nettement devant un groupe désormais emmené par Jorge Martín, Marini ayant perdu trois positions de plus après avoir été doublé par l'Espagnol. Enea Bastianini, qui était dans le top 10, s'est de son côté ajouté à la liste déjà longue des pilotes à terre, sans gravité.

Bezzecchi prend l'avantage sur Binder

Les écarts ont fluctué entre les trois leaders, Bezzecchi perdant d'abord le contact avec Binder, qui a ensuite payé une petite erreur à la chicane. Bezzecchi en a profité pour se rapprocher du pilote KTM, puis le doubler. Il avait alors une seconde à combler sur Bagnaia, avec dix tours à boucler, mais l'écart a continué à grandir. Espargaró et Martín sont même revenus sur le duo Bezzecchi-Binder mais le classement n'a pas évolué.

Bagnaia a décroché son quatrième succès en huit courses cette saison, devant Bezzecchi et Binder... pénalisé d'une place après l'arrivée pour être passé hors piste dans le dernier tour, au même endroit qu'en course sprint ! Il a donc encore perdu une place sur le podium, au profit d'Espargaró, qui a devancé Martín de 0"009 sur la ligne d'arrivée.

Álex Márquez a pris la sixième place après avoir dû respecter un long-lap pour avoir dépassé les limites de la piste à cinq reprises, mais n'a perdu aucune position dans la manœuvre. Il a devancé Marini et Takaaki Nakagami, pénalisé pour la même raison que Márquez. Franco Morbidelli et Augusto Fernández ont complété le top 10.

Seuls 14 pilotes ont vu l'arrivée. Fabio di Giannantonio est tombé au virage 5 alors qu'il était dixième. Après son bon départ, Oliveira a fait un passage hors piste et a finalement regagné son garage pour abandonner. Iker Lecuona, aligné à la place de Joan Mir ce week-end, a lui aussi renoncé.

GP des Pays-Bas MotoGP - Course