Marc Márquez contraint à un nouveau forfait à Assen

Marc Márquez doit encore renoncer. Il y a une semaine, l'Espagnol est lourdement tombé pendant le warm-up au GP d'Allemagne, ce qui l'a laissé avec une fracture du pouce de la main gauche, une blessure à la cheville et surtout une côte fêlée, ce qui l'a limité sur la moto. La situation a empiré depuis le début du week-end, avec une douleur plus forte que ce qu'il attendait.

"Marc va manquer le Grand Prix sur le TT Circuit Assen après avoir été déclaré inapte, en conséquence des blessures subies au GP d'Allemagne le week-end dernier, qui se sont aggravées à Assen", précise Honda dans un communiqué.

Le GP des Pays-Bas sera le cinquième manqué par Marc Márquez cette année, en huit courses. Il a dû faire l'impasse sur les courses en Argentine, aux États-Unis et en Espagne en raison d'une fracture au niveau de la main droite après une chute à Portimão, en ouverture de la saison. Aligné au Mans et au Mugello, il a ensuite enchaîné deux forfaits, au Sachsenring et ce week-end.

Ma blessure à part, c'est le pire moment de ma carrière. Marc Márquez

L'équation semble insoluble actuellement pour Marc Márquez. Dans les courses où il n'était pas blessé, au Portugal, en France et en Italie, il a réalisé des performances prometteuses mais au prix d'une prise de risque totale, si bien qu'il n'a terminé aucune de ces trois courses. Au Sachsenring, cette agressivité en piste a mené à un total de cinq chutes, jusqu'à son forfait et en arrivant à Assen, Márquez annonçait ne vouloir prendre aucun risque.

Après un accrochage surprenant avec Enea Bastianini en Q1, pour lequel il a présenté ses excuses, le pilote Honda n'a pris que la 17e place en qualifications et a terminé le sprint à la même position. Jamais au cours de sa carrière il n'avait terminé une course en MotoGP à une position si lointaine, si l'on exclut le rocambolesque GP d'Argentine 2018.

De son propre aveu, Márquez et Honda sont au plus bas cette saison. "Ma blessure à part, c'est le pire moment de ma carrière", a reconnu l'Espagnol après la course sprint. "Mais renoncer est la voie facile et je ne choisirai jamais la voie facile."

Marc Márquez

Márquez avait l'intention d'encaisser ce week-end, tant dans les résultats que physiquement. Jeudi, il est apparu moins enthousiaste qu'à son habitude et au cours des deux derniers jours, il s'est contenté de rouler pour accumuler des données susceptibles d'aider Honda à améliorer sa moto.

"En roulant une demi-seconde plus lentement au tour, les problèmes sont les mêmes", a estimé Márquez, contraint de rouler loin des positions auxquelles il est habitué : "J'ai vu que je n'étais pas à ma place."

"Évidemment, j'essaie de rester concentré", a-t-il précisé. "Quand on n'attaque pas très fort, l'équilibre de la moto, l'électrique, tout change. Ce week-end, j'ai réglé l'électronique pour que ce soit sûr, pour piloter en 'mode sécurité.' [En course sprint], j'ai choisi le tendre parce que c'est celui qui me donne des sensations. J'étais moins performant, ok, mais j'ai roulé avec ce pneu. Oui, il était trop tendre, mais c'était ma décision."

Avant l'entame du week-end, Stefan Bradl, pilote d'essais de Honda aligné à la place d'Álex Rins chez LCR, jugeait la moto imprévisible et lorsqu'il a été interrogé sur de potentiels progrès dans le comportement de la Honda en se montrant moins incisif en piste, Márquez a donné une réponse laconique : "Au warm-up du Sachsenring, je n'attaquais pas. C'est ma réponse."

