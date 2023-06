Márquez: "Je ne m'attendais pas à souffrir autant"

Marc Márquez a vécu une journée très difficile sur la Honda au GP des Pays-Bas. Loin du top 10 dans chacune des deux séances, le sextuple Champion du monde a subi les effets de sa lourde chute en Allemagne, encore plus qu'il ne le craignait avant d'entamer le week-end.

"J'y suis allé facilement aujourd'hui parce que je ne m'attendais pas à souffrir autant physiquement, mais j'ai souffert", a reconnu Márquez. "La cheville et le doigt sont cassés mais ça va, c'était acceptable. Mais la côte, c'est douloureux dans le dernier secteur et quand je commence à respirer de plus en plus, j'ai encore plus mal puis je perds beaucoup de temps."

"À chaque fois que je sollicite les pectoraux, c'est douloureux", a précisé l'Espagnol. "Dans les freinages, dans les changements de direction, on sollicite tout le temps les pectoraux. Mais ça va. On verra comment ça ira demain. Je pense que ça sera un peu moins bien parce que je le sens déjà, mais l'objectif est de finir le week-end."

Se sachant limité, Marc Márquez s'est économisé tout au long de la journée et n'a tenté un tour rapide qu'en fin de journée, qui s'est conclu sur une chute, ses repères n'étant pas les bons après avoir accumulé les tours à un rythme plus modeste : "Le seul endroit où je me sens à peu près bien est le premier secteur, parce qu'il a des virages lents, et c'est là que j'attaque, c'est là que j'essaie d'être plus rapide."

"Ce n'est pas facile, j'ai roulé à l'économie toute la journée, à essayer des choses. Et d'un relais à l'autre, ce n'est pas facile d'essayer de gagner une seconde. C'est là que je suis parti à la faute, parce que je n'étais pas habitué à arriver si vite dans ce virage, mais c'était une chute très douce."

Marc Márquez

Márquez affiche donc des ambitions très modestes pour la suite du week-end : "Demain, je vais attaquer un peu pour essayer de pas être en dernière ligne, peut-être l'avant-dernière ou l'antépénultième, et je vais essayer de finir le week-end."

"Dans les autres week-ends, je me sentais bien, je pouvais attaquer", a-t-il rappelé. "Je n'ai pas roulé au Sachsenring parce que je ne me sentais pas bien et ce week-end, je ressens la douleur, on est sur la moto quatre jours après. L'organisme a un peu récupéré mais ça reste douloureux donc je sens de grosses limitations. Je ne peux rien viser ce week-end. Je ne peux pas."

La Honda a encore une fois semblé très piégeuse ce vendredi et avant sa chute, Marc Márquez s'était fait une frayeur dans un virage à haute vitesse, ce qui a encore plus limité sa capacité à prendre des risques par la suite : "À partir de là, j'ai été plus prudent dans tous tous mes time attacks. Vous l'avez vu sur les images, c'était en sortant des stands donc je ne m'y attendais pas."

Avec une Honda si difficile à manier et une condition physique loin d'être optimale, la question de l'intérêt de disputer ce week-end pourrait se poser mais Marc Márquez est déterminé à aider son équipe à progresser.

"Évidemment, j'essaie. Avec Nakagami, on a encore testé les deux châssis. Demain, j'aurai deux motos avec le même châssis, juste pour comprendre et continuer. On essaie des choses sur l'électronique aussi. Ce week-end, mon niveau est loin de ce que j'ai montré toute l'année, mais parfois il faut ralentir un peu."