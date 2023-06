Bagnaia et Martín moins à l'aise que Bezzecchi à Assen

La journée a débuté difficilement pour Pecco Bagnaia à Assen. Tout au long de la séance, l'Italien a payé des secousses sur sa Ducati, au point de finalement renoncer à un dernier tour rapide. Hors du top 10, il a amélioré sa moto pour la séance de l'après-midi et a pris la quatrième place, assurant ainsi sa place en Q2.

Bagnaia avait remporté la course l'an passé mais la version 2023 de la Desmosedici semble poser certains défis sur le circuit néerlandais. Il a néanmoins perçu des progrès au course de la journée et pense avoir encore une marge de progrès. "Ce matin, cela faisait longtemps que j'avais pas été aussi en colère sur ma moto", a confié le Champion du monde en titre. "J'avais beaucoup de mal, j'ai essayé de comprendre pourquoi. La moto avait des secousses folles et après le premier relais, j'étais très fatigué. C'était très exigeant."

"Je n'aime pas quand la moto est aussi nerveuse", a précisé Bagnaia. "Je préfère avoir plus de stabilité, donc peut-être une moto plus longue, mais quand on a une moto plus longue, on a beaucoup moins d'adhérence et c'est comme un camion dans les changements de direction. C'était difficile de trouver un équilibre. J'ai demandé à avoir plus de stabilité, plus de poids sur l'avant et on a pu trouver de bons réglages."

Bagnaia a en effet progressé dans l'après-midi, les réglages qui l'avaient mené à la victoire l'an passé n'ayant pas été aussi efficaces sur la nouvelle version de la Ducati : "On a commencé avec la même base que l'an dernier, parce qu'on était très performants, et la nouvelle moto semble assez différente sur cette piste. C'est plus ou moins comme à Jerez."

"À Jerez, il a fallu une journée pour être devant parce que le premier jours, j'étais hors du top 10. Aujourd'hui, heureusement on a trouvé la voie plus rapidement et j'étais rapide, en termes de rythme et sur un tour. J'ai fait un très bon chrono et je suis content du travail effectué. Je pense qu'on peut encore progresser d'un cran pour demain."

Lui aussi aligné sur la Ducati GP23, Jorge Martín a connu des difficultés similaires en Essais 1 avec le huitième chrono, avant des progrès qui lui ont permis de remonter au deuxième rang en Essais 2. "Je suis content", a résumé le vainqueur du GP d'Allemagne. "Dans la matinée, je ne me sentais pas très bien avec l'avant de la moto. J'avais un peu de mal dans les virages rapides mais au final, on a fait quelques changements et j'ai vraiment progressé dans l'après-midi. J'étais le plus rapide dans le quatrième secteur."

"Je suis confiant. Je pense que Marco [Bezzecchi] a quelque chose [en plus] pour le moment, pas beaucoup et j'espère qu'on pourra réduire l'écart et se battre avec lui."

Bezzecchi immédiatement dans le rythme

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi a en effet fait forte impression ce vendredi, avec le meilleur temps dans chacune des deux séances. Seuls deux pilotes étaient à moins d'une demi-seconde dans la matinée, des écarts devenus rares en MotoGP, et il a encore été très performant dans l'après-midi même si la concurrence s'est rapprochée.

"Je suis assez content de mon rythme", s'est réjouit le pilote VR46. "J'ai bien travaillé, j'ai essayé tous les pneus à l'avant, tous les pneus à l'arrière, donc en plus de la vitesse, je suis content de ma vitesse. J'ai été constant avec le tendre et avec le medium aussi. Je ne peux pas me plaindre de ce vendredi. Je suis content."

La tâche de Bezzecchi semble simplifiée par le fait qu'il dispose de la Ducati 2022, dont la base de réglage est établie de longue date, alors que ceux alignés sur le modèle le plus récent tâtonnent encore, mais il pense avoir encore une marge de progrès.

"La base que Matteo [Flamigni, son chef mécanicien] a choisie était déjà assez bonne. Je me suis senti bien sur la moto dès le début. Dans l'après-midi, on a essayé d'améliorer une chose et on l'a fait. Je pense que je dois améliorer mon pilotage sur la première partie de la piste mais en tout cas, il n'y a rien de particulier. Je me suis juste senti bien."