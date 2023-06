Márquez a présenté ses excuses à Bastianini après leur accrochage

Marc Márquez a une nouvelle fois été impliqué dans un incident surprenant ce samedi à Assen. Une semaine après une chute au Sachsenring qui avait vu sa moto, hors de contrôle, venir percuter violemment Johann Zarco au niveau de la sortie des stands, l'Espagnol a eu un accrochage avec Enea Bastianini durant la première partie des qualifications.

Les deux pilotes ont regardé derrière eux presque simultanément, en s'écartant de la trajectoire pour ne pas gêner leurs rivaux. Márquez a vu trop tard que Bastianini avait ralenti devant lui et n'a rien pu faire pour éviter la Ducati. Cette dernière n'a pas eu de gros dégâts mais Márquez a immédiatement été projeté à terre, sans venir aggraver ses blessures.

Alors qu'il avait rejeté la faute sur Zarco dans l'incident du GP d'Allemagne, obtenant par la suite le soutien de la direction de course, le pilote Honda a cette fois reconnu sa responsabilité et a même présenté ses excuses à Bastianini.

"C'est comme sur la route : celui qui percute commet l'erreur", a commenté Márquez, qui ne voulait prendre aucun risque ce samedi : "J'ai été très calme toute la journée, je n'ai pas attaqué plus que ce que je sentais. [...] J'ai connu cette situation 1000 fois et cette fois, quand j'ai regardé derrière pour ne pas gêner les autres pilotes, Enea a coupé les gaz et je ne l'ai pas vu. Je suis allé le voir dans son motorhome et tout va bien."

Enea Bastianini n'en a pas tenu rigueur à Marc Márquez, qualifiant leur accrochage d'incident de course. "J'ai perdu l'avant au virage 1, Marco était derrière moi et il a ralenti", a expliqué l'Italien. "Au virage 4, j'ai vu que des pilotes arrivaient et je leur ai laissé la place. J'étais à l'extérieur, Marc a regardé derrière et il m'a percuté. Ça peut arriver, c'est le MotoGP, c'est comme ça. Après les qualifications, il est venu à mon motorhome pour présenter ses excuses."