Bezzecchi heureux d'avoir devancé un Bagnaia "vraiment rapide"

Marco Bezzecchi réalise un week-end quasi-parfait à Assen. Le pilote VR46 a mené l'intégralité des séances d'essais, signé la pole puis remporté la course sprint ce samedi. Bezzecchi a su faire face à la montée en puissance de Pecco Bagnaia, plus à l'aise qu'au cours de la première journée, et les deux hommes n'étaient séparés que par 0"061 en qualifications.

"Le week-end est très sympa pour le moment pour moi", s'est réjouit l'Italien. "J'avais déjà de bonnes sensations sur la moto hier et je pouvais être assez rapide. J'ai trouvé quelque chose de légèrement mieux pour le premier secteur, qui était peut-être mon point faible hier. J'ai fait un bon tour en qualifications, surtout dans cette partie. Heureusement, c'était suffisamment bon parce que le reste du tour de Pecco a été très bon et il a failli revenir sur moi."

En course sprint, Bezzecchi a été doublé par Bagnaia au premier virage puis par Brad Binder dans le second. Il a repris l'avantage sur le Sud-Africain dès le deuxième tour et sur le pilote Ducati deux boucles plus tard, avec une volonté de rapidement reprendre le contrôle par crainte de voir Bagnaia s'envoler.

"Au départ, sincèrement j'en ai peut-être un peu trop fait pour essayer de résister à Pecco. Ça m'a fait sortir un peu large et j'ai perdu aussi une place au profit de Brad. Je me suis dit de rester calme mais j'ai vite voulu doubler Brad parce que Pecco pouvait peut-être s'échapper."

"Je me suis un peu battu avec Brad et heureusement j'étais légèrement meilleur au freinage de virage 9, donc j'ai pu le doubler. J'ai essayé de revenir sur Pecco et on a eu une belle bagarre pendant quelques mètres. Une fois devant lui, il était vraiment rapide donc j'ai essayé de vraiment attaquer pour m'échapper parce qu'il était tout le temps derrière. C'est difficile face à lui."

Bezzecchi a finalement pu maintenir son avance, le plus souvent entre cinq dixièmes et une seconde, et s'imposer, alors qu'il n'avait décroché que deux podiums dans les courses du samedi jusqu'à présent : "Je suis très content pour le sprint parce qu'à part en Argentine et au Mugello, j'ai toujours un peu de mal dans le sprint. C'est très positif de décrocher ma première victoire dans un sprint, je suis très heureux."

Marco Bezzecchi a eu l'avantage à chaque séance depuis le début du week-end mais la grosse avance qu'il avait vendredi matin s'est peu à peu réduite, ce qui le pousse à aborder la course de dimanche avec une certaine prudence : "Ce sera très différent demain parce que l'approche de la course sera différente. [...] Je vais essayer de prendre un départ et d'être parmi les leaders au début, pour éviter le chaos dans le groupe."