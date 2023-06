Diminué, Márquez devra faire "un pas en arrière" à Assen

C'est un Marc Márquez différent de celui que l'on connaît habituellement qui s'est présenté en conférence de presse à Assen. Moins énergique et souriant qu'à son habitude, le visage fermé, presque éteint dans ses réponses, l'Espagnol a fait le point sur son état physique après ses nombreuses chutes au Sachsenring, surtout celle du warm-up qui a mené à son forfait, affichant une volonté de bien faire tout en se sachant diminué.

"Naturellement, je vais rouler à la limite ce week-end mais on a fait un très bon travail ces trois derniers jours à Madrid avec mon équipe médicale et mon équipe de kinés", a souligné Márquez. "La cheville était l'un des plus gros soucis avant de venir ici parce qu'il y avait une grosse inflammation, mais ils ont fait un très bon travail et je ne pense pas que ce sera un gros problème."

"Le pouce [gauche] est cassé mais heureusement, c'est juste dans la dernière partie donc ça ne sera pas un gros souci. J'ai la deuxième côte fêlée et ça sera un problème parce que dès que je respire ou que je pousse sur les bras, je le sens, mais on verra. Je vais attaquer des les Essais 1 et avancer pas à pas."

C'est le genre de week-end où on ne se sent pas prêt à attaquer. En Allemagne, j'étais prêt à attaquer et j'ai trop attaqué. Marc Márquez

Revenu en pleine forme après sa blessure à la main droite du début de saison, Marc Márquez retrouve une situation qu'il a trop souvent connue ces dernières saisons, quand il devait composer avec des limitations physiques. Il promet donc de se montrer plus prudent ce week-end aux Pays-Bas.

"C'est sûr qu'au Mugello et en Allemagne, je disais que je me sentais dans l'une de mes meilleures périodes, et déjà à Portimão. C'est pour ça que je pouvais être devant, en pilotant au-delà de la limite le plus souvent. Ici, après cinq chutes le week-end dernier, je ne suis pas prêt à attaquer à nouveau. Il faut faire un pas en arrière, continuer à rouler et récolter des informations."

"C'est comme les deux dernières saisons", a précisé Márquez. "Si on se préoccupe de sa condition physique, on ne peut pas trouver ces trois ou quatre derniers dixièmes pour lesquels il faut beaucoup attaquer dans les changements de direction et au freinage."

"Ce week-end, on va voir. Peut-être qu'en étant plus doux je serai plus rapide, on ne sait pas. C'est le genre de week-end où on ne se sent pas prêt à attaquer. En Allemagne, j'étais prêt à attaquer et j'ai trop attaqué. On verra. Je vais essayer de rouler, d'essayer de différentes choses sur la moto, et de travailler avec mon équipe et Honda pour progresser pour l'avenir."

Marc Márquez a multiplié les chutes en Allemagne

Le GP des Pays-Bas pourrait donc prendre des allures de test grandeur nature pour Marc Márquez, déterminé à tester des solutions pour aider Honda à progresser après un début de saison très difficile, malgré le succès d'Álex Rins à Austin et les performances prometteuses du #93 avant ses chutes en course.

"Je me concentre sur moi, j'avais beaucoup de travail avec les kinés et à la salle ces derniers jours. Si je suis là, avec toutes ces blessures, c'est que mon engagement envers Honda est au maximum et je vais continuer à travailler sur ce projet pour l'améliorer pour l'avenir. Mon engagement est à 100%, c'est pour ça que je suis ici pour récolter des informations pour améliorer la moto pour l'avenir."

L'Espagnol espère notamment comprendre le comportement rétif de sa Honda. Álex Rins et Joan Mir seront encore absents à Assen, payant des blessures après des chutes au Mugello, et Márquez n'a toujours pas identifié les causes de sa brutale cabriole dimanche martin au Sachsenring.

"C'est l'un de nos problèmes, qu'il faut corriger pour la suite. Dans cette chute au warm-up, je n'attaquais pas, je roulais exactement comme au tour précédent qui était en 1'22, un rythme lent en pneus neufs au Sachsenring. Je faisais exactement la même chose et on ne peut pas mentir sur ça parce que les données sont là. Pour une raison ou une autre, l'arrière m'a échappé, rien n'a arrêté cette chute et je n'ai pas pu la contrôler."

"C'était un week-end très difficile", a-t-il résumé. "Si tu attaques et que tu chutes, tu l'acceptes, comme je l'ai fait en qualifications, parce que tu comprends pourquoi tu es tombé, tu roulais à la limite. Mais la chute du warm-up... Déjà le samedi, j'avais dit que je renonçais au week-end et que j'allais juste rouler. En course sprint le samedi, j'étais plus lent, [ou plutôt] j'étais à mon rythme. Je n'ai pas attaqué plus que je le sentais sur la moto. J'ai eu une chute surprenante pendant le warm-up, dès le deuxième tour, sans attaquer. C'est plus difficile à comprendre pour un pilote."