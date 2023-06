Jorge Martín ne voit "pas de raison de changer" d'équipe en 2024

Jorge Martín est homme de peu de mots. Aussi, lorsqu'il lui est demandé de clarifier sa situation en vue de la saison prochaine, et ce alors que les spéculations se sont multipliées depuis l'hiver dernier, le pilote madrilène ne prend pas de détours pour affirmer son souhait de conserver sa place chez Pramac.

"Je suis content là où je suis", a-t-il déclaré jeudi, questionné sur le sujet pendant la conférence de presse de présentation du GP des Pays-Bas. "Je ne vois pas de raison de changer. J'ai une moto d'usine et une équipe incroyable qui pousse pour moi, et j'ai le sentiment que ça devrait être la même chose en 2024."

Jamais encore Jorge Martín ne s'était montré aussi clair sur le sujet. Au contraire, il a régulièrement réaffirmé son souhait d'intégrer une équipe d'usine, promotion qui lui a échappé pour cette année chez Ducati, et il a lui-même évoqué d'autres options que le groupe italien pour son avenir. Il a révélé qu'une clause de son contrat l'autorisait à quitter Ducati si un autre constructeur lui proposait une place dans une équipe d'usine.

L'an dernier, la marque de Borgo Panigale lui a préféré Enea Bastianini après avoir confronté les deux pilotes durant plusieurs semaines, laissant l'Espagnol frustré au cœur d'une saison difficile pour lui. Aujourd'hui, la perspective de rompre le line-up Bagnaia-Bastianini paraît improbable et il aura donc fallu à Martín se résoudre à l'idée de continuer à défendre les couleurs de l'équipe satellite la plus solidement ancrée dans le système Ducati.

Dimanche, déjà, il avait commencé à lever le voile sur le résultat de la réflexion qu'il semble avoir menée ces derniers mois. Alors que Ducati venait de réaliser un quintuplé au GP d'Allemagne, il lui avait été demandé s'il serait susceptible d'accepter l'éventuelle proposition d'un contrat d'usine de la part d'un constructeur japonais, et avait répondu dans un sourire, après réflexion : "Je suis content où je suis et j'espère rester ici. Pour le moment."

S'il est désormais convaincu de la valeur de sa place, c'est que Jorge Martín rafle tout en ce moment, revenu à 16 points de Pecco Bagnaia au championnat. Auteur d'une double victoire au Sachsenring, il a plus largement obtenu 96 points sur 111 possibles lors des trois derniers Grands Prix avec six podiums (dont trois succès) en six courses.

La victoire de dimanche marque une étape très attendue pour lui, puisque c'est la première fois en près de deux ans qu'il s'impose au terme d'une course de Grand Prix, ses autres succès ayant été obtenus dans le format sprint.

"J'ai vraiment apprécié ces quelques jours après la victoire", a-t-il souligné ce jeudi. "C'est dommage qu'on ait une autre course tout de suite parce que je n'ai pas beaucoup fêté ça. Dès qu'on entre dans la nouvelle semaine, on pense tout de suite à Assen, alors je suis concentré sur ce week-end et je veux terminer d'une bonne façon avant la pause estivale. J'espère qu'on va pouvoir se battre à nouveau pour le podium et on va essayer d'être réguliers comme on l'a été lors des quatre dernières courses."