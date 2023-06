La domination écrasante de Ducati en Allemagne : une première en 20 ans !

Les adversaires de Ducati osent-ils encore regarder les statistiques qui se dessinent après chaque Grand Prix ? Celles de la manche allemande donnent le tournis. Et dire que Ducati n'y avait plus gagné depuis 15 ans, l'épreuve étant devenue la chasse gardée de Honda, avec une percée de Yamaha l'an dernier…

Ducati a remporté la course sprint, avec un doublé à la clé. Dimanche, la domination de la marque a été plus nette encore, et même exceptionnelle, puisque les huit Ducati se sont classées aux neuf premières places de la course principale. Ce n'est pas un doublé que le constructeur a obtenu cette fois, mais un quintuplé !

"Encore une journée très spéciale", a expliqué Gigi Dall'Igna, le patron du programme Ducati, sur Linkedin, après l'épreuve du Sachsenring. "Des chiffres importants qui marquent l'histoire : un formidable '5 sur 5' dans un résultat de course entièrement Ducati, sur un circuit où notre dernière victoire a été remportée il y a 15 ans..... J'en suis très heureux. Cela dit tout sur la polyvalence de nos motos, actrices sur tous les circuits, sur l'habileté des pilotes Ducati et la force des équipes respectives dans une compétition interne qui ne peut que me rendre fier de ce que nous sommes tous en train de réaliser."

Borgo Panigale avait déjà verrouillé les cinq premières places de la course sprint du Mugello une semaine plus tôt, mais c'est une première au classement d'une course Grand Prix. Toutes marques confondues, il faut remonter au GP de Rio 2003 pour retrouver un quintuplé de la sorte : il avait alors été réalisé par Honda.

Sur un circuit allemand qui, année après année, semblait être le point noir de Ducati, cette fois les Desmosedici ont profité de leurs habituelles forces, devenues applicables partout. "Ils sont meilleurs pour stopper la moto, ils sont les numéro un dans ce paddock, ils arrivent à appliquer une grosse traction et beaucoup de puissance au sol, sans patiner", observe Aleix Espargaró. "Et puis, on ne dirait pas, mais la moto est super agile, la Ducati tourne mieux que jamais et, dans le même temps, ils ont des pilotes super forts."

Le championnat suit la même tendance à la domination étendue du constructeur de Borgo Panigale, puisque Brad Binder, qui faisait jusqu'ici rempart à la quatrième place, a perdu une position en tombant dimanche et c'est donc un quatuor de pilotes Ducati qui domine actuellement le classement.

Cette prise de pouvoir a commencé à s'affirmer véritablement en 2020. En qualifications, on en est à 47 Grands Prix consécutifs avec au moins une Ducati en première ligne. Et la marque en est à une série de 33 podiums consécutifs si l'on ne prend en compte que les courses longues, et 40 si l'on y ajoute les sprints disputés jusqu'à présent puisque les machines italiennes ont toujours figuré dans le trio de tête. En 14 courses à ce stade de la saison, Ducati n'a cédé la victoire que trois fois, pour les deux succès de Brad Binder (KTM) en sprint et celui d'Álex Rins (Honda) au GP des Amériques.