Course sprint - Martín surclasse Bagnaia et Miller

Sur la courte piste du Sachsenring, 15 tours étaient à boucler pour le sprint, première des deux courses du week-end. Le soleil est revenu à temps et c'est Jorge Martín qui a le mieux profité des conditions pour aller chercher une nouvelle victoire, la deuxième pour lui cette saison après le sprint du GP de France.

Il y a une semaine, au Mugello, Jack Miller avait gratifié Pecco Bagnaia d'un petit coucou en lui grillant la politesse au départ de la course sprint. Cette fois encore, l'Australien, qualifié troisième, a été le plus gros caillou dans la chaussure du poleman durant la première phase de la course, le challengeant dès les premiers mètres.

C'est bien Bagnaia qui a d'abord pris les commandes, mais dès l'entrée dans le deuxième tour, il cédait les rênes en se faisant une chaleur dont Miller et Martín (qui avait rapidement passé Marini) ont parfaitement su profiter. Le pilote officiel Ducati n'a pas perdu de temps pour réattaquer Martín et récupérer la deuxième place, puis au troisième tour, il était de retour devant.

Miller n'avait cependant pas l'intention d'en rester là et, à l'entrée dans le virage 1, c'est lui qui a eu l'avantage, repassant en tête dans ce qui n'était que le quatrième tour. Un groupe de cinq s'était déjà légèrement détaché avec Miller, Bagnaia, Martín, Marini et Binder.

Le tournant est arrivé durant ce quatrième tour lorsqu'à l'entrée dans le Waterfall, Martín a fait l'intérieur à Bagnaia et Miller, d'un coup ! La course avait un nouveau leader et cette fois elle allait prendre un autre visage. Car dès qu'il a eu une piste dégagée devant lui, le pilote Pramac Racing s'est échappé à un rythme effréné affichant une demi-seconde de marge sur ses poursuivants dès le deuxième tour complet qu'il a bouclé en leader.

Trois tours plus tard, Martín affichait 1"5 d'avance sur Bagnaia, lui-même légèrement isolé à la deuxième place devant Miller. L'Australien avait également réussi à faire le trou sur le groupe qui le suivait, et le trio de tête n'allait plus changer jusqu'à la ligne d'arrivée.

Zarco 5e dans le dernier tour

Ce second groupe était emmené par Luca Marini, mais le pilote VR46 a dû subir la menace continue de Brad Binder, lui-même marqué à la culotte par Johann Zarco, qui avait rétrogradé à la huitième place au départ avant de remonter, tandis que Marco Bezzecchi se trouvait un peu plus loin.

Sous la pression de Binder, Marini a défendu sa place bec et ongles et il a bel et bien réussi à valider la quatrième place, à deux secondes du vainqueur à l'arrivée. Derrière lui, tout s'est joué dans le dernier tour, lorsque Zarco a attaqué Binder à l'entrée dans le Waterfall, arrachant la cinquième place au prix d'un contact lorsque le pilote KTM est revenu vers l'intérieur du virage. Sous investigation pendant quelques minutes, l'incident a été classé sans suite.

Marc Márquez hors des points

Jamais encore Marc Márquez n'avait été battu au Sachsenring, mais cette journée marquera un tournant dans son parcours. Parti septième après des qualifications très mouvementées durant lesquelles il est tombé trois fois, l'Espagnol a gagné deux places au départ, avant de rentrer dans le rang.

En se loupant au freinage du virage 1 à l'entrée dans le troisième tour, le #93 a rétrogradé à la septième place, puis il a perdu encore une position en étant passé par Zarco. Le pilote Repsol a ensuite cédé devant Bezzecchi, puis Álex Márquez. Au sixième tour, il est sorti de la zone des points en étant dépassé par Enea Bastianini, avant de perdre encore une place à l'avantage d'Aleix Espargaró.

Le pilote Aprilia finira par la suite par arracher le point de la neuvième place à Bastianini dans le dernier tour. Son coéquipier Maverick Viñales manque en revanche à l'appel, ayant chuté en fin de course alors qu'il était 13e.

Quant à Fabio Quartararo, il a rallié l'arrivée au 13e rang. Passé directement en Q2 grâce à sa performance en essais vendredi, le Français avait hérité de la 12e place sur la grille de départ pendant les qualifications, mais il n'était plus que 15e à la fin du premier tour, derrière Franco Morbidelli. Il a par la suite réussi à reprendre l'avantage sur son coéquipier, mais s'est heurté à la Ducati de Fabio Di Giannantonio et n'a pu remonter.

GP d'Allemagne MotoGP - Course sprint