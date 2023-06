Course - Martín fait le doublé en résistant à Bagnaia !

Le Sachsenring n'est plus un bastion imprenable pour Ducati, qui n'y avait plus gagné depuis 15 ans. Après le succès de Jorge Martín samedi lors du sprint, la course principale a confirmé que le GP d'Allemagne était bel et bien tombé dans l'escarcelle du constructeur italien, triomphant en l'absence de la référence sur place, Marc Márquez.

L'Espagnol, invaincu sur de circuit de 2010 à 2021 et forfait l'an dernier, a décidé de ne pas prendre le départ de la course ce dimanche, après avoir subi ce matin une cinquième chute dans son week-end. La chute de trop, qui lui vaut quantité de douleurs et une petite fracture à la main gauche, et qui l'a surtout mené à des réflexions très inhabituelles le concernant.

LIRE AUSSI - Marc Márquez déclare forfait pour le GP d'Allemagne

Tout au long du week-end, Martín a affiché son potentiel, bien décidé à s'emparer de la place de leader. Tout en contrôle samedi à la course sprint, il a réédité une performance comparable dans les premiers tours de la course principale ce dimanche.

Au départ, c'est Jack Miller qui a plongé en leader dans le premier virage, devant Pecco Bagnaia et Luca Marini, tandis que Jorge Martín se positionnait en embuscade, à la quatrième place. Mais l'Australien n'a pas tenu très longtemps. Secoué par sa KTM au virage 10, il s'est fait avaler par les trois Ducati et c'est Bagnaia qui a conclu le premier tour en tête.

Deux boucles plus tard, Martín s'emparait des commandes, avec un dépassement parfait dans le virage 12. Dès lors, il emmenait Bagnaia et Martini dans son sillage, alors que Miller se retrouvait aux prises avec Brad Binder et Aleix Espargaró. Le pilote Aprilia réalisait un début de course agressif après avoir pris le pneu arrière tendre sur la grille.

Johann Zarco faisait aussi partie de ce groupe et, dans le quatrième tour, il a dépossédé Espargaró de la sixième place. Quelques minutes plus tard, le Français s'emparait de la cinquième place face à un Miller rapidement apparu en difficulté, et voilà que le pilote Pramac partait en chasse de Binder, qui avait réussi à légèrement se détacher.

Luca Marini avait pu se maintenir à la troisième place, mais après le premier tiers de la course, il s'est retrouvé sous la menace pressante de Binder, lui-même bientôt rejoint par Zarco. Hier déjà, le pilote VR46, conscient d'un certain manque de rythme sur cette piste, avait tout fait pour résister aussi longtemps que possible grâce à sa position de départ et à un choix de pneus malin. Cette fois, il a cédé à ses deux poursuivants dans les 11e et 12e tours, avec notamment un superbe dépassement de Zarco au virage 11.

Arrivée à la photo-finish pour Martín et Bagnaia

Ducati menait la danse, mais le nom du vainqueur n'était pas aussi certain qu'il aurait pu y paraître initialement. Car à la mi-course, Martín était rejoint par Bagnaia, qui allait alors patiemment l'observer avant de porter son attaque. À dix tours de l'arrivée, le champion en titre a choisi de passer à la vitesse supérieure et les deux hommes sont alors entrés dans un véritable duel, s'échangeant plusieurs fois la place de leader.

Derrière eux, Binder était semé, devancé de trois secondes et demie, et par ailleurs menacé par Zarco, toujours plus solide. À 12 tours de l'arrivée, coup de théâtre, avec la chute du pilote KTM ! Il s'est relevé visiblement étourdi et s'est rendu au centre médical pour des examens de contrôle, qui n'ont révélé aucune blessure.

Zarco avait mis un pied sur le podium, mais il ne pouvait espérer mieux à la régulière, un écart de plus de cinq secondes s'étant creusé entre les deux leaders et le Français. Devant, le duel pour la victoire devenait électrique, jusqu'à un contact à la fin de l'avant-dernier tour entre la roue avant de Bagnaia et l'arrière de Martín.

Restés sur leurs roues, les deux hommes ont poursuivi la lutte tout au long du dernier tour et, après une ultime tentative du #01 dans le dernier virage, c'est finalement à la photo-finish que Martín a arraché la victoire au leader du championnat. Un doublé impressionnant pour le pilote Pramac !

Johann Zarco a validé un nouveau podium en ralliant l'arrivée en solide troisième, détaché de Marco Bezzecchi, qui avait pris l'avantage sur Luca Marini lorsque le #10 a commencé à montrer des signes de faiblesse. Jack Miller a, lui, décroché la sixième place finale, suivi par trois autres Ducati, celles d'Álex Márquez, Enea Bastianini et Fabio Di Giannantonio.

LIRE AUSSI - Martín surclasse Bagnaia et Miller à la course sprint

Quartararo 13e, Espargaró hors des points

Dixième dans le premier tour, Fabio Quartararo a livré bataille contre Enea Bastianini dans les premières minutes de la course, comptant sur le même choix pneumatique qu'Espargaró avec la gomme arrière tendre. Mais le pilote Yamaha n'a pas semblé en mesure de se défendre et il a été dépassé par Fabio Di Giannantonio, puis Miguel Oliveira, Augusto Fernández et Franco Morbidelli. Il a finalement passé l'arrivée à la 13e place.

Bien lancé au départ de cette course, Aleix Espargaró a vite dégringolé au classement. Il était encore huitième quand il a été dépassé par Álex Márquez et Enea Bastianini peu après la mi-course, mais a rallié l'arrivée hors des points après avoir continué à perdre des places, et notamment trois à l'entrée dans le dernier tour.

Une conclusion de week-end amère pour Aprilia, alors que Maverick Viñales a abandonné dans le neuvième tour avec une Aprilia fumante, alors qu'il était 16e.

Les pilotes se retrouveront dès la semaine prochaine à Assen pour un dernier Grand Prix avant la pause estivale, le huitième de cette saison. Reste à savoir combien de motos composeront la grille, compte tenu du nombre de blessés.

GP d'Allemagne MotoGP - Course