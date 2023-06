Marc Márquez déclare forfait pour le GP d'Allemagne

Honda a annoncé dans une note lapidaire, transmise moins d'une heure avant le départ, que Marc Márquez déclarait forfait pour la course principale du Grand Prix d'Allemagne MotoGP. Le pilote espagnol "a choisi de manquer le Grand Prix d'Allemagne", indique son équipe, à la suite de la chute dont il a été victime dimanche matin pendant le warm-up.

Cette chute était la cinquième dont il était victime depuis le début du week-end au Sachsenring. Parti en highside à 160 km/h, dans le virage 7 de la piste allemande, Márquez avait mis un moment avant d'évacuer le bac à gravier, après s'être arrêté contre l'airfence. Boitillant à cause d'une douleur à la cheville droite, il était aussi de toute évidence abattu moralement par ce nouvel accident, au guidon d'une moto qui semble ne plus faire le moindre cadeau à ses pilotes.

Examiné sitôt son retour au stand, Márquez a été déclaré apte par les médecins du championnat, mais souffrait néanmoins de douleurs à cette cheville et d'une petite fracture au niveau du pouce de la main gauche.

Vendredi, déjà, le pilote espagnol a été victime d'un crash impressionnant, lorsqu'il a perdu l'avant de sa machine dans le virage 1 et est involontairement allé percuter la Ducati de Johann Zarco, qui sortait des stands, et s'est retrouvée littéralement coupée en deux sous la violence du choc, sans qu'aucun des deux pilotes ne soit blessé, fort heureusement.

Mais, samedi, Márquez est tombé trois fois en une demi-heure pendant les deux phases des qualifications. Une accumulation d'accidents qui l'a poussé à la réflexion à la mi-journée et l'a convaincu de moins attaquer pendant la course sprint. Il expliquait samedi soir avoir jugé qu'une telle prise de risques lui apparaissait injustifiée compte tenu des résultats à la clé. Qualifié septième, il s'est à nouveau fait quelques chaleurs au tout début de la course sprint et est effectivement rentré dans le rang rapidement, pour terminer 11e et hors des points.

C'est visiblement la même réflexion qui a poussé le pilote à déclarer forfait ce dimanche. "Après quatre ou cinq chutes, en particulier celle de ce matin, je ne me sens pas prêt à courir, à faire la course. Et j'ai décidé de me calmer", a déclaré Marc Márquez à la chaîne de télévision espagnole DAZN. "Je ne me sens pas prêt. J'ai pris beaucoup de coups sur tout le corps, surtout à la cheville, [j'ai] une fracture [à la main]... Je ne me sens pas prêt."

Une multitude de chutes et une seule Honda rescapée

L'absence de Marc Márquez ce dimanche fera date, sachant l'attachement de l'Espagnol à ce Grand Prix. Depuis 2010, quelle que soit la catégorie, il y a affirmé une domination impressionnante. La seule pole position qui lui a échappé au Sachsenring est celle de 2021, décrochée par Johann Zarco alors que le #93 n'avait pu obtenir que la cinquième place sur la grille. Mais, en course, il est resté invaincu jusqu'à laisser le champ libre l'an dernier lorsqu'il a dû manquer plusieurs Grands Prix pour être opéré de l'épaule.

De retour en pleine forme cette année, il pouvait espérer compenser les faiblesses de sa machine sur cette piste, sur laquelle il a été capable de prouesses incomparables tout au long de sa carrière. Cependant, non seulement la pole lui a échappé, mais pour la première fois il a aussi manqué la victoire lors de la course sprint, condamné à une épreuve anonyme.

Avec ce nouveau forfait, il n'y aura donc qu'une Honda au départ de la course, dimanche après-midi, celle de Takaaki Nakagami sous les couleurs du team LCR, bien que le Japonais soit tombé lui aussi en début de week-end. Joan Mir, coéquipier de Marc Márquez, est forfait après s'être blessé à la main le week-end dernier au Mugello, tandis qu'Álex Rins attend une deuxième opération pour une fracture tibia-péroné subie en s'étant fait éjecter de sa moto samedi dernier, lors du sprint du GP d'Italie.

Marc Márquez et Joan Mir ont déjà cumulé 12 chutes chacun, le maximum pour un pilote MotoGP cette saison. Un chiffre d'autant plus impressionnant que le #93 n'a disputé que quatre Grands Prix (dont celui-ci, de façon incomplète) à cause d'une première blessure subie dès la manche d'ouverture, au Portugal, quand il s'est fracturé le premier os métacarpien de la main droite.