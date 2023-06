Pedrosa : la situation est "fatigante" pour Márquez

Dani Pedrosa a disputé l'essentiel de sa carrière chez Honda et a été le coéquipier de Marc Márquez quand ce dernier a décroché ses six premiers titres en MotoGP. Celui qui est aujourd'hui pilote d'essais de KTM est donc particulièrement bien placé pour analyser les difficultés auxquelles le #93 et la marque japonaise sont confrontés.

Pedrosa a été interrogé par DAZN, dont il est devenu consultant cette année, sur le comportement de Marc Márquez après sa chute au Grand Prix d'Italie. Après s'être relevé, le pilote Honda a ouvert les bras, semblant manifester une incompréhension avant de déclarer qu'"à la moindre erreur, la moto vous trahit." Chose rare, Márquez n'a même pas tenté de relever sa machine pour repartir et Pedrosa a perçu une certaine latitude chez son compatriote.

"Il est clair que la situation devient, je dirais, fatigante", a déclaré le triple vice-Champion du monde. "Le schéma se reproduit et je suppose que c'est difficile à digérer et à comprendre. II faut faire des analyses et ils doivent identifier les causes et avancer pas à pas."

Pour Pedrosa, Honda paie les conséquences de mauvais choix dans la conception de sa moto : "Ils visent de meilleurs résultats. Les gens attendent des résultats de leur part, mais je pense que la récolte n'est pas bonne parce qu'il y a eu des problèmes quand elle a été semée. Aujourd'hui, la récolte ne correspond pas à leurs attentes."

Le GP d'Allemagne au programme ce week-end pourrait apporter une éclaircie puisque Márquez y est invaincu en MotoGP, avec dix succès en autant de participations. En 2021, il y avait même retrouvé le succès moins d'un an après sa fracture du bras et alors qu'il était encore diminué. Pour Pedrosa, ce n'est pas tant un bon résultat que le Sachsenring pourrait apporter à Márquez, mais surtout une occasion de faire un état des lieux.

"C'est un circuit sur lequel il va être en mesure de faire une évaluation à 100%, de lui comme de la moto, de l'équipe, des pneus. Il va pouvoir évaluer tout le package au Sachsenring parce que c'est un circuit sur lequel il a gagné dix fois. Il a les références des années où ça s'est bien ou mal passé, du comportement que la moto doit avoir et des sensations qu'il doit avoir. Il va voir où il en est par rapport à ces sensations et quels changements faire pour les retrouver."

Avec Germán Garcia Casanova